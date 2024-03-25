(Ay tutulması canlı izle) NASA Ay Tutulması canlı yayın var mı, nasıl izlenir? Youtube canlı yayın izleme linki ile Yarı gölgeli Ay Tutulması canlı izle

Ay Tutulması saat kaçta, ay tutulması canlı yayın nasıl izlenir? Gök olaylarından biri olan ve yılda iki kez gerçekleşen Ay tutulmasının tarihi ile canlı takip edilip edilmeyeceği sorgulanıyor. İşte 2024 yılının ilk ay tutulması ile ilgili merak edilenler. İşte Ay tutulması canlı izle

Ay tutulması canlı izle var mı?

2024 Yılının ilk ay tutulması 25 Mart'ta gerçekleşecek. Solucan Ay esnasında yarı gölgeli tutulma şeklinde at tutulması gerçekleşecek. Amerika, Antarktika, Alaska ve kuzeydoğu Rusya'dan izlenebilecek tutulma Türkiye'de izlenmeyecek.

NASA sayfasına ay tutulması canlı olarak yayınlamıyor.

Ay tutulması 25 Mart 2024 Pazartesi günü Türkiye saati ile sabah 10:00 sularında gerçekleşecek.