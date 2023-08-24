Avusturya Konsolosluğu’ndan depremzede akademisyene skandal vize reddi! 'Ret gerekçesi çok ayıp'

2020 yılında Yusuf Karlı, Nobel geçmişi olan Avusturya Innsbruck Üniversitesi’nde kuantum optik, fotonik kuantum hesaplama üzerine doktora yapmaya başladı. Karlı, geçen kış Türkiye’ye gelmiş ve ailesini ziyaret etmişti. 6 Şubat günü Hatay’da yaşayan ablası Ayşegül Karlı’yla birlikte Adıyaman’daki aile evine gitti. Kaldıkları ev depremde yıkıldı. Enkazdan kendi imkânlarıyla yaralı olarak çıkmayı başaran Yusuf Karlı; babası, ablası, amcası, yengesi, halası, eniştesi ve babaannesini kaybetti. Annesi Zeliha Karlı’yı kötü günleri biraz olsun unutturabilmek için kız kardeşi Deniz Karlı ile birlikte Avusturya’ya yanına çağıran depremzede akademisyene bir kötü Haber de Avusturya Konsolosluğu’ndan geldi. Karlı, hem annesi hem de kız kardeşinin Vize Reddi konusunda yaşadıklarını Hürriyet’e şöyle anlattı:

MORAL TATİLİ PLANI

Hürriyet'ten Beyazıt Şenbük'ün hbaerine göre; “Depremde ailemden 7 kişiyi kaybettik. Annemi Ankara’da bir eve yerleştirdim. Yaşadığımız o zor günleri biraz olsun unutması için, Noel zamanı çok renkli ve eğlenceli olan bu Avrupa ülkesini görmesi için ona 2 haftalık bir tatil planladım. Kız kardeşimle birlikte 17 Aralık’ta geliş, 1 Ocak’ta da dönüş biletlerini aldım. Konsolosluğa sponsor mektubunu gönderdim. Evrakları hazırlarken ‘eğer ailem geri dönmezse Avusturya yasaları kapsamında tüm sorumluluğu üstleniyorum’ anlamına gelen bir dilekçe de imzaladım. Yani annemin dönmediği durumda ben de kendi kariyerimi riske atmış oluyordum.

‘YÜKSEK ŞÜPHE’ UYARISI

Ancak annemin ve kardeşimin vize başvurusu reddedildi. Gerekçe olarak da, ‘Finans durumunuzu göz önünde bulundurduğumuzda ve evinizin yıkıldığını, depremden etkilendikten sonraki ekonomik durumunuzu düşündüğümüzde vizeniz geçmeden vaktinde Schengen bölgesini terk etmeyeceğinize dair yüksek şüpheler vardır’ demişler. Sanki davet mektubu yokmuş, ben işsiz güçsüzmüşüm gibi bir yaklaşım sergilediler. Gücüme giden ise ‘Dul kalmışsın, depremde evini kaybetmişsin, geri dönmeyebilirsin’ demeleri oldu.”

TEPKİ GÖSTERDİ

- Üniversitede yaptığı çalışmalar neticesinde dünyanın en prestijli akademik dergilerinden biri olan ACS Nano Letters’ın kapak makalesinde adının ve imzasının olduğunu belirten Yusuf Karlı, “Bir yılda 5-6 makale üzerinde çalıştım. Çalışmalarım üniversitede de saygıyla karşılandı. Nobel geçmişi olan bir üniversitede çalışıyorum. Ancak vize başvurusunda yapılan muamele bu oldu” dedi.

Annesinin Adıyaman’ı çok seven ve özleyen biri olduğunu söyleyen Yusuf Karlı, “Her gün bana memlekete dönmek istediğini söylüyor. 80 sayfa evrak teslim ettik. Ekstra evrak talep edilebilir, bekletilebilir bunları anlarım. Ama ret gerekçesi çok ayıp” diye konuştu.