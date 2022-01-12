Avukat Dilara Yıldız polislerin önünde öldürüldü...

Geçen yıl en az 367 kadının öldürüldüğü Türkiye'de 2 kadın daha vahşice katledildi. Kan donduran cinayetlerden biri dün Tuzla'da yaşandı. İstanbul Barosu'na kayıtlı Avukat Dilara Yıldız (29) eski nişanlısı Oktay Dönmez (29) tarafından yemek yedikleri restoranda tabanca ile ateş açılarak öldürüldü. Birkaç gündür iş nedeniyle şehir dışında olan Avukat Dilara Yıldız evine geldiği sırada eski nişanlısının evde olduğunu fark etti. Eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından kendi evinde darp edildikten sonra silah zoruyla Tuzla'da polis merkezinin yanında bulunan restorana getirildi. İkili burada bir süre konuştuktan sonra Yıldız restoranda bulunan vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşların olayı polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini gören Oktay Dönmez, belinde bulunan tabancayı çıkararak Yıldız'a 5 el ateş etti. Avukat Yıldız başına, boynuna ve göğüsüne isabet eden kurşunlar ile olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayetin faili Dönmez olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yıldız'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Dönmez'in ilk ifadesinde "Şehir dışındayım geleceğim sen eve geç dedi. Gelince borcumu istedim, tartıştık. Hastayım dedi dışarı çıktık. Restorana gittik. Kumpas kurulduğunu farkedince vurdum" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Oktay Dönmez, “Tasarlayarak öldürme”, “Silahla yağmaya teşebbüs” ve “Silahla cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Duruşmaları nedeniyle şehir dışında bulunan Yıldız'ı evinde 10 gün boyunca bekleyen Dönmez'in genç kadını sosyal medya üzerinden de tehdit ettiği ortaya çıktı. Dönmez'in, Yıldız'a attığı mesajlarda Yıldız'ı öldüreceğini planladığını ve kendisine "çok zamanın yok bu hayatta" diyerek tehdit ettiği görüldü.

'ABLAMI KORUYAMADIK'

Yıldız'ın kız kardeşi Merve Yıldız şunları söyledi: "Günler öncesinden ultra güvenlikli olarak kiralanan sitenin içine giriyor, kapısını kırıyor. Dairesinde kalıyor, tehdit ediyor ve bu kişinin uzaklaştırma kararı var. Bu kişi sonra ablamın dönmesini bekliyor günlerce. Ablam dönüyor, bir şekilde onu ikna edip polis karakolunun yanındaki restorana götürüyor. Kendisi uzman çavuş. Ablam buraya kurtulmak için geliyor çünkü silahı kafasına dayayıp tüm malını almak için imza attırmaya çalışıyor evde. Ablam defalarca şikâyetçi oldu. 'Seni kana boğacağım' diye mesajları vardı. Ama hiçbir önlem almadılar. Ablam onlarca kadının hakkını savundu. Ama biz ablamı koruyamadık."

Yıldız'ın yakın arkadaşı ise "Uzun zamandır tehdit alıyordu. Olay günü ilk beni aradı. 'Bana gelecektin Meniş, sakın gelme' dedi. 'Gelme, ben misafir ağırlıyorum şu anda' dedi. Sesi çok tedirgindi. Eşime, 'eyvah bu sapık bunu yakaladı' dedim. Ondan sonra ailesine ulaştım" dedi.

‘ŞİDDETE HAYIR’ MESAJI

Yıldız’ın 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde sosyal medyadan şu mesajı paylaştığı görüldü: “Kadına yönelik her türlü şiddete hayır! Kadınlara fiziksel, sözsel ya da psikolojik olarak şiddet uygulamak insanlık suçudur. Bu çirkin suç; kültürel, dini ya da sosyal kılıflarla haklı gösterilemez.”