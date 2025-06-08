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GündemAvrupa'da üçüncü, Türkiye'nin en büyüğü Erzurum'da! Binlerce kişi geliyor, akın ettiler
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Avrupa'da üçüncü, Türkiye'nin en büyüğü Erzurum'da! Binlerce kişi geliyor, akın ettiler

08.06.2025 - 10:46Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Avrupa'da üçüncü, Türkiye'nin en büyüğü Erzurum'da! Binlerce kişi geliyor, akın ettiler

Erzurum'un Uzundere ilçesinde bulunan ve Avrupa'nın en yüksek üçüncü, Türkiye'nin ise en büyük şelalesi olma özelliğini taşıyan Tortum Şelalesi, kar sularının erimesiyle birlikte coşarak ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor.

Kış mevsiminin ardından dağlardaki karların erimesi ve yağışlardan dolup taşan Tortum Gölü, şelaleye hayat vererek muhteşem bir doğa şöleni sunuyor. Gölün taşmasıyla birlikte debisi artan Tortum Şelalesi, hem görsel bir şölen sunuyor hem de yerli ve yabancı binlerce turisti kendine çekiyor.

Avrupada üçüncü, Türkiyenin en büyüğü Erzurumda Binlerce kişi geliyor, akın ettiler

Havaların ısınmasıyla beraber açan rengarenk çiçekler ve yemyeşil doğayla bütünleşen şelale manzarası, özellikle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler, Tortum'un serin sularında huzur buluyor.

Avrupada üçüncü, Türkiyenin en büyüğü Erzurumda Binlerce kişi geliyor, akın ettiler

Kurban Bayramı'nda da ilgi odağı olmaya devam eden Tortum Şelalesi çevresindeki esnaf da artan turist sayısıyla birlikte hareketlilikten memnun. Yetkililer, Tortum Şelalesi'ni ziyaret edecek doğaseverlerin çevreyi korumaları ve doğaya zarar vermemeleri konusunda da uyarılarda bulunuyor.

Erzurum'un doğa harikası Tortum Şelalesi, yaz döneminde de ziyaretçilerini bekliyor.

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