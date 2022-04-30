Avrasya tüneli ücreti 2022! Bayramda Avrasya tüneli ücretsiz mi, Avrasya Tüneli’nde hangi araçlar geçiyor?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanında Avrasya Tüneli’nden bundan böyle motositketlerin geçişine izin verilecek. Tünelden motorlu bisikletler (moped) ile elektrikli scooter'lar ise geçemeyecek. Motosikletler için de gece ve gündüz tarifesi olacak

AVRASYA TÜNELİ’NDE HANGİ ARAÇLAR GEÇİYOR?

Yap-işlet-devret modeli ile ihale edilen İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi (Avrasya Tüneli) Projesi kapsamında, 1 Mayıs'tan itibaren azami tasarım hızı saatte 45 kilometre, silindir kapasitesi 50 santimetreküpten fazla olan sepetli, sepetsiz iki veya üç tekerlekli motorlu taşıtlar ile net motor gücü 15 kilovatı, net ağırlığı 400 kilogramı, yük taşımacılığında kullanılanlar için ise net ağırlığı 550 kilogramı aşmayan dört tekerlekli L3, L4, L5 ve L7 sınıfı motorlu taşıtların (motosikletlerin) tünelden geçişine izin verilmesi kararlaştırıldı.

AVRASYA TÜNELİ MOTOR ÜCRETİ 2022

Avrasya Tüneli geçiş ücretine yönelik açıklamada, “Avrasya Tüneli’ni kullanan motosikletlerin tek yön geçişi 05.00-23.59 saatleri arasındaki gündüz tarifesinde 20,70 TL, 00.00 - 04.59 arasındaki gece tarifesinde ise 10,35 TL olarak ücretlendirilecek. Motosiklet sürücüleri, serbest gişe sistemi bulunan Avrasya Tüneli’nden HGS hesaplarıyla geçiş ödemelerini yapabilecek” denildi.

AVRASYA TÜNELİ BAYRAMDA ÜCRETSİZ Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak. Avrasya Tüneli 'yap-işlet-devret' modeliyle yapıldığı için ücretsiz geçiş kararı bu tüneli kapsamıyor.