AVM'lere giriş ücretli mi olacak? Beklenen açıklama geldi

Milyonlarca vatandaşın özellikle kış aylarında uğrak mekanlarından biri haline gelen alışveriş merkezleri için ortaya atılan iddia yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

"ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİN GİDERLERİ KARŞILANACAK" İDDİASI

AVM'lere girişte kişi başına 1 TL'lik ödeme alınacağı öne sürülürken bu gelir sayesinde alışveriş merkezlerinin giderlerinin karşılanacağı ifade ediliyor.

"BÖYLE BİR ÇALIŞMA YOK"

Konu kısa sürede özellikle sosyal medya üzerinde büyük ses getirirken, AVM Yatırımcıları Derneği Başkanı Nuri Şapkacı'dan açıklama geldi. Şapkacı milliyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada, "Böyle bir çalışma yok" dedi.