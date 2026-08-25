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Avcılar'da yangın TIR parkında çıktı: 5 araç kül oldu

25.08.2026 - 10:09Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Avcılar'da yangın TIR parkında çıktı: 5 araç kül oldu

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bulunan TIR parkında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 5 araç kül oldu.

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Cihangir Mahallesi Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Basgil Caddesi'ndeki Vatan TIR Parkı’nda saat 22.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, park halindeki araçlara sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Avcılarda yangın TIR parkında çıktı: 5 araç kül oldu

Avcılar'ın yanı sıra Beylikdüzü ve Büyükçekmece’den de itfaiye ekipleri destek amacıyla bölgeye yönlendirildi. Yangını haber alan bazı TIR şoförleri olay yerine gelerek araçlarını alevlerin arasından kurtarmaya çalıştı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 2'si TIR olmak üzere 5 araç demir yığınına döndü. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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