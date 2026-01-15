Avcılar'da park halinde alev aldı: Kullanılamaz hale geldi

GAZETE VATAN ANA SAYFA
15.01.2026 - 10:52Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Avcılar'da park halindeki İETT otobüsü alev alev yandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Tahtakale Mahallesi Ispartakule Meydan’da bulunan Şehit Tahsin Gerekli Durağı’nda park halinde bulunan İETT otobüsü bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.Çevredeki sitelerde oturanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği yangın anları cep telefonu kamerasına yansıdı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. İETT otobüsü kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

