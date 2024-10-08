Avcılar'da özel harekat destekli operasyon: 2 kişi yakalandı

Polis ekipleri Avcılar İlçesi Deniz Köşkler Mahallesi’nde 4 suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve S.A. isimli firari kişi ile 16 yıl hapis cezası bulunan B.E.’nin bir evde saklandığı yönünde ihbar aldı.

İhbar üzerine harekete geçen Bahçelievler Emniyet Müdürlüğü, Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özel harekat destekli operasyonda düzenledi. Kaçmak için çatıya çıkan 2 kişi polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Şahıslar, Bahçelievler’de bir iş yeri kurşunlama olayına karıştığı da ileri sürüldü.

Evde hassas burunlu polis köpeği ile yapılan arama sonrasında 2 kişiyi kelepçeleyerek emniyete götürdü.