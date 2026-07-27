Avcılar'da mahsur kaldı: Güvercin hayata itfaiye ile tutundu
27.07.2026 - 11:46Güncellenme Tarihi:
İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir balkonda mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı.
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Ambarlı Mahallesi'nde oturan Özden Ertanoğlu, karşısındaki 4 katlı binanın balkonunda ağa takılarak mahsur kalan güvercini fark etti. Durumun bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, havalandırma boşluğunda mahsur kalan güvercini bulunduğu yerden kurtardı. Güvercinin kurtarılmasının ardından Ertanoğlu, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.