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Avcılar'da mahsur kaldı: Güvercin hayata itfaiye ile tutundu

27.07.2026 - 11:46Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
Avcılar'da mahsur kaldı: Güvercin hayata itfaiye ile tutundu

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir balkonda mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı.

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Ambarlı Mahallesi'nde oturan Özden Ertanoğlu, karşısındaki 4 katlı binanın balkonunda ağa takılarak mahsur kalan güvercini fark etti. Durumun bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Avcılarda mahsur kaldı: Güvercin hayata itfaiye ile tutundu

Olay yerine gelen ekipler, havalandırma boşluğunda mahsur kalan güvercini bulunduğu yerden kurtardı. Güvercinin kurtarılmasının ardından Ertanoğlu, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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