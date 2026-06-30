Avcılar'da korkunç kaza: Önce otomobile, sonra levhaya sonra direğe çarptı!

Kaza, saat 20.00 sıralarında Üniversite Mahallesi’ndeki Firuzköy Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, F.G. idaresindeki 34 MVH 467 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kavşaktan yola çıkan 34 EBF 095 plakalı araca çarptı. Bunun üzerine çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarındaki trafik levhasına ve aydınlatma direğine çarparak devrildi.

Otomobilin içinde sıkışan sürücü F.G. çevredeki kişiler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen sürücü F.G. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluşurken, aracın çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.