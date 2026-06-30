Uşak'ta dev altyapı seferberliği! Turizm ve sosyal alanlara ulaşım saniyeler sürecek!
Uşak Belediyesi, kentin en kritik ulaşım ve turizm akslarından biri olan Değirmendere Caddesi’nde başlattığı kapsamlı yol yenileme ve genişletme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Özellikle yaz sezonunda Yeşil Karaağaç Göleti, sosyal tesisler ve termal bölgelere giden sirkülasyonu rahatlatmayı hedefleyen dev projede zemin hazırlıkları bitti; sıcak asfalt serimi için geri sayım saniyeler içinde başladı. Yaklaşık iki ay sürmesi planlanan çalışma, bölgenin ulaşım altyapısını uzun yıllar güvence altına alacak.
Uşak Belediyesi, kentin önemli ulaşım güzergâhlarından biri olan Değirmendere Caddesi'nde yürüttüğü kapsamlı yol yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yaklaşık iki ay sürmesi planlanan çalışmalar hızla ilerlerken, asfalt serimi için temel hazırlıkları sürüyor. Ekipler, kısa süre içerisinde sıcak asfalt serimine başlayacak.
Kent genelinde planlı ve programlı yatırımlarını sürdüren Uşak Belediyesi, özellikle yaz aylarında yoğun olarak kullanılan Yeşil Karaağaç güzergâhında ulaşım konforunu artırmak amacıyla başlattığı yol yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alarak alanı gezdi.
İnceleme sırasında açıklamalarda bulunan Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan; "Kentimizin önemli bölgelerinden birindeyiz. Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı Yeşil Karaağaç güzergâhında bazı sorunlar tespit etmiştik. Bu nedenle ekiplerimiz burada kapsamlı bir çalışma başlattı. Bizim önceliğimiz, hemşehrilerimizin güvenli ve konforlu ulaşım sağlamasıdır. Yaptığımız her yatırımın hesabını verebilen, planlı ve çözüm odaklı bir belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.
Başkan Vekili Özkan şöyle devam etti; "Ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Teknik süreçler nedeniyle kesin bir tarih vermek doğru olmaz ancak hedefimiz bu çalışmayı mümkün olan en kısa sürede tamamlayarak yolumuzu vatandaşlarımızın hizmetine sunmak. Kentimizi daha güzel, daha güvenli ve daha yaşanabilir hale getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Çalışmalar sırasında gösterdikleri sabır ve anlayış için tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.
Başkan Vekili Terekeci Özkan'a alanda eşlik eden ve çalışmaların teknik sürecine ilişkin bilgi veren Uşak Belediyesi Fen İşleri Müdürü Evren Pür; "Çalışmalarımız tamamlandığında bu güzergâh sürücülerimiz için çok daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sunacak. Aynı zamanda Yeşil Karaağaç Mahallesinde ikamet eden vatandaşlarımızın şehir merkezine ulaşımı daha rahat hale gelecek ve bölgenin ulaşım altyapısı uzun yıllar hizmet verecek şekilde güçlendirilmiş olacak" dedi.
Öte yandan, yaklaşık iki ay içerisinde tamamlanması planlanan yol yenileme çalışmasının ardından Yeşil Karaağaç Göleti ile Sosyal Tesislerine, Kayaağıl Termal Tesisleri ve Aquapark'a ulaşım daha kolay hale gelecek.