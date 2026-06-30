Uşak'ta dev altyapı seferberliği! Turizm ve sosyal alanlara ulaşım saniyeler sürecek!

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Başkan Vekili Özkan şöyle devam etti; "Ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Teknik süreçler nedeniyle kesin bir tarih vermek doğru olmaz ancak hedefimiz bu çalışmayı mümkün olan en kısa sürede tamamlayarak yolumuzu vatandaşlarımızın hizmetine sunmak. Kentimizi daha güzel, daha güvenli ve daha yaşanabilir hale getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Çalışmalar sırasında gösterdikleri sabır ve anlayış için tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.