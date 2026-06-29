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Avcılar'da kentsel dönüşümde kopan betonlar yan binaya zarar verdi!

29.06.2026 - 12:32Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
Avcılar'da kentsel dönüşümde kopan betonlar yan binaya zarar verdi!

İstanbul'un Avcılar ilçesinde kentsel dönüşüm ile yıkımına başlanan binadan kopan beton parçaları yan binaya zarar verdi. Olayda yaralanan olmadı.

Olay, 27 Haziran'da Ambarlı Mahallesi Irmak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan binadan kopan beton parçaları bitişikte bulunan apartmanın 1'inci katındaki dairenin balkonuna düştü.

Avcılarda kentsel dönüşümde kopan betonlar yan binaya zarar verdi

Balkon duvarının bir kısmı yıkılırken, oluşan çatlaklar nedeniyle parçaların bina girişine düşme riskine karşı demir direklerle önlem alındı. İhbar üzerine adrese gelen belediye ekipleri inceleme yaptı. Yıkımı gerçekleştiren firma hakkında tutanak tutulduğu öğrenilirken, yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından zarar gören bölümün müteahhit tarafından onarılacağı belirtildi.

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