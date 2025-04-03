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Avcılar'da iki otele silahlı saldırı gerçekleşti!

03.04.2025 - 16:08Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)-

Avcılar'da iki otele silahlı saldırı gerçekleşti!

Avcılar'da sabaha karşı iki otele tabanca ile ateş açıldı. Saldırganlar, otomobil ile kaçtı.

Olay bugün Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı sokak üzerinde karşılıklı olan iki otele, kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabanca ile ateş açıldı. Sokağa yürüyerek gelen saldırgan, koşarak kaçtıktan sonra, başka bir sokakta kendisini bekleyen otomobile binerek uzaklaştı.

Avcılarda iki otele silahlı saldırı gerçekleşti

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrollerinde, olayda yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Bölgede olay yeri inceleme çalışması yapan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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