Avcılar'da hatalı park gerginliğe sebep oldu!

Haberin Devamı

Olay, Merkez Mahallesi Denizköşkler Caddesi ile Fatih Sokak’ın kesiştiği kavşakta yaşandı. İddiaya göre 16 ANM 591 plakalı otomobilini kavşağa park eden sürücü, aracını bırakarak bölgeden uzaklaştı. Kısa süre sonra Başakşehir-Şahintepe hattında çalışan bir İETT otobüsü, park edilen araç yüzünden dönüş yapamadı.

Kavşakta yaşanan bu durum, trafikte aksamalara yol açtı. Sürücüler korna çalarak tepki gösterirken, bazı araçlar yollarına devam edebilmek için ters yönden geçmek zorunda kaldı. Güzergâhta bulunan 4 İETT otobüsü de yolcularıyla birlikte uzun süre beklemek zorunda kaldı. Çevredeki bazı vatandaşlar ve sürücüler durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bir vatandaş, aracın “Park yapılmaz” tabelasının bulunduğu noktaya bırakıldığını belirterek duruma tepki gösterdi.

O sırada bölgeden geçen Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri olaya müdahale etti. Siren ve anonslarla araç sahibine ulaşmaya çalışan ekipler, sürücüyü bulamayınca trafik akışını rahatlatmak için çalışma yaptı. Bu sırada başka bir sürücünün aracını çekmesiyle İETT otobüsü manevra yaparak yoluna devam etti.

Yaklaşık yarım saat sonra otomobilinin yanına dönen sürücü ise, yaşananlara aldırış etmeden aracına binip bölgeden ayrıldı.