Avcılar'da gecekonduda korkutan yangın

Yangın, saat 17.30 sıralarında Yeşilkent Mahallesi G-684 Sokak’ta bulunan tek katlı bir gecekonduda meydana geldi. İlk belirlemelere göre mangal ateşinden çıktığı iddia edilen yangın, rüzgârın da etkisiyle hızla yayıldı. Alevler, bitişikteki binaya da sıçrayarak maddi hasara yol açtı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangını daha fazla yayılmadan söndürdü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde herhangi bir yaralanma ya da can kaybının olmadığı tespit edildi.

Yangın sonrası gecekonduda ve yan binada hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak çalışmaların ardından netlik kazanacak.