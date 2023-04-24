Avcılar'da dairenin pencerelerini çalmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı

Merkez Mahallesi Pınar Sokak'ta bulunan bir bina kentsel dönüşüm kapsamında boşaltıldı. Binanın en alt katında giyim mağazası bulunan Ali Cebotari, en üst katın penceresinin olmadığını görünce ev sahibi Mehmet Sebih Ebinç'e haber verdi. Ebinç, dükkân sahibi Ali Cebotari ile evini kontrol etmeye geldiğinde, bir kişinin daire kapısını kırarak içeri girdiğini, pencere ve petekleri sökmeye çalıştığını gördü.

Suçüstü yakalanan şüpheli, elindeki pencere çerçevesi ile sırtındaki çantayı bırakarak kaçtı. Cebotari ve Ebinç kaçan şüpheliyi bir süre kovaladı. Menekşe Sokak'ta kayarak düşen şüpheli yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.

Avcılar Polis Merkezi'ne götürülen şüpheli hakkında 'Açıktan hırsızlık' suçundan işlem yapılırken, olay yerinde bıraktığı çantada 12 tornavida, 4 pense, 2 kerpeten, 3 vida açma anahtarı, budama makası, 2 bıçak, 1 keser bulundu.