Avcılar'da amatör tiyatroculardan 'Dünya Tiyatrolar Günü' kutlaması

Dünya tiyatrolar günü nedeniyle İstanbul ve çevresindeki amatör tiyatrocular Avcılar'da buluştu. Araç trafiğine kapalı olan Marmara Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'nda bir araya gelen amatör tiyatrocular, dans ederek Havuz Meydanı'na kadar yürüdü. Ellerindeki pankartlarla tiyatronun önemine vurgu yapmayı amaçlayan grup 'Yaşasın Tiyatro' sloganlarıyla yürüyüşünü tamamladı. Grup adına açıklama yapan Çığlık Sanat Tiyatrosu sanat yönetmeni Cemal Uçarman, 27 Mart'ta kutlanan bugünü, daha fazla katılım olabilmesi için hafta sonu kutladıklarını söyleyerek, "Burada küçük tiratlarımızı, repliklerimizi okuduk. Sanatı sokağa taşımak, anlamlandırmak, sesimizi duyurmak istiyoruz. Çünkü sahne bulamıyoruz. Oyunlarımızı sergilemek istiyoruz. Gencecik çocukların sahnelerde olmasını istiyoruz" dedi. Çevredekilerinde ilgiyle eşlik ettiği etkinlik yaklaşık 2 saat sürdü. (DHA)