Av sezonu ne zaman açılıyor? Tavşan, bıdırcın, av sezonu başlıyor mu? Av sezonu tarihleri 2024

Av sezonunun ne zaman başlayacağına yönelik araştırmalar hızlandı. Yeni av sezonu takvimi belli oldu.

Açıklamada, av sezonunun, 10 Ağustos'ta, Ege Bölgesi'nde (Manisa, İzmir, Aydın, Uşak, Muğla, Balıkesir, Çanakkale) ve Marmara Bölgesi'nde (İstanbul, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Yalova, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) başlayacağı belirtildi.



Av sezonunun Doğu Akdeniz, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz bölgelerinde 24 Ağustos'ta, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 31 Ağustos'ta açılacağına işaret edilen açıklamada, sezonun bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avıyla başlayacağı ifade edildi.



Alınan karar uyarınca çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller de dahil) av yapılabileceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Yaban domuzu ve 1. grup kuşlar ile 3. grup kuşların avı ilave olarak salı günü de yapılabilecek. Avcıların avlanma hakkını elde edebilmeleri için avcılık belgesi almaları ve belirlenen avlanma izin ücretini Bakanlığımız Bölge Müdürlüğü (Doğa Koruma ve Milli Parklar) il şube müdürlüklerinin döner sermaye işletmesine ait hesaplarına yatırmaları gerekmektedir. Avcılar, Avlak Yönetim Bilgi Sistemi'nden (AVBİS), Avcı Avlakta mobil uygulamasından (AVA) ve 0850 888 06 06 numaralı çağrı merkezinden gerekli izni aldıktan sonra genel ve devlet avlaklarda avlanabilecek."

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Yeni av sezonu takvimi belli oldu. 2024-2025 av sezonu, Ege ve Marmara bölgelerinde 10 Ağustos'ta, Doğu Akdeniz, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz bölgelerinde 24 Ağustos'ta, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 31 Ağustos'ta başlayacak.