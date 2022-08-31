Av sezonu başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk mesaj: Vira Bismillah’ deyip inşallah yeni sezonu başlatalım

2022-2023 Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni Sarıyer-Kireçburnu'nda Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin katılımıyla gerçekleştirildi. Programda Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bütün kardeşlerimizin hepsine en kalbi duygularla selam gönderiyorum. Bütün balıkçılık faaliyeti sürdüren kardeşlerimize başarılar diliyorum ve ‘Vira Bismillah’ deyip inşallah yeni sezonu başlatalım” dedi.

Görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kirişci, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, balıkçı kardeşlerimize bereketli bir av sezonu diledi. Her zaman olduğu gibi bugün de yanımızda olan Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum” ifadelerini kullandı.

TEKİRDAĞ

2022 - 2023 denizde av yasağının kalkmasına saatler kala Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde balıkçı barınağına aileleriyle gelen balıkçılar, burada küçük bir kutlama yaptı. Zaman zaman Trakya havalarıyla oynayan Tekirdağlı balıkçılar, av yasağının kalkmasına saatler kala dualar eşliğinde Marmara Denizine açıldı. Saatlerin 00.00’ı göstermesiyle balıkçılar açıldıkları Marmara Denizinde sezonun ilk ağlarını denize bırakacak. Denize açılmadan önce gazetecilere açıklamada bulunan balıkçılar, bu sezon palamuttan çok umutlu olduklarını ifade ederek, vatandaşları bu sezon balığa doyurmak istediklerini belirtti.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu gazetecilere yaptığı açıklamada, ‘’Umudumuz inşallah Rabbim izin verirse bu sabaha karşı bol palamutla dönmek, sizlerin ve Allah’ın gücü ile inşallah sabaha karşı balıkla döneceğiz. Yüce Rabbim tüm balıkçı arkadaşlarımızın rızklarını açık eylesin inşallah. Saat 12’de vira bismillah diyeceğiz’’ dedi.

Balıkçı Hüseyin Oğuz ise yaptığı açıklamada, "İnşallah bu akşam denize çıkacağız, inşallah bol balıkla dönmeyi ümit ediyoruz. Tüm balıkçılıkla ekmeğini geçindiren balıkçı arkadaşlarımın 2022-2023 sezonu hayırlı uğurlu olsun. Hepsine şimdiden rastgele diyorum’’ dedi.

SAMSUN

Ülke genelindeki denizlerde balıkların sağlıklı üremesi için 15 Nisan’da başlayan av yasağı 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Av yasağının kalkmasını heyecanla bekleyen balıkçılar, "Vira Bismillah" diyerek teknelerle denize açıldı. Samsun'da av sezonu için Canik ilçesinde bulunan balıkçı barınağında protokol üyelerinin katılımıyla tören düzenlendi.



Balık sezonu açılış töreninden konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Bugün Samsun’da yeni sezona Vira Bismillah diyerek başlıyoruz. 15 Nisan’da başlayan av yasaklarımız bugün itibariyle son buldu. Bakanlığımızın uyguladığı bu yasaklarımızda biliyorsunuz sebeplerimiz vardı. Hem sürdürülebilir balıkçılığın olması hem balıkların ucuz olması hem de bildiğiniz üzere doğal kaynaklarımızın sınırlı olması bu yasakların çıkmasına sebep olarak gösterilebilir. Samsun, Karadeniz Bölgesi’nde 210 kilometre sahil kesimi olan bir ilimizdir. Türkiye’de avcılığın yüzde 75’i Karadeniz’de yapılmaktadır. Türkiye genelinde geçen seneye baktığımızda 300, 350 ton gibi bir avcılık yapılmıştır. Bunun 42 bin 800 tonu sadece Samsun ilimizde yapılmış bulunmaktadır. Bu da baktığımızda çaça, hamsi, palamut, çinekop gibi balıklarımız yer almaktadır. Biliyorsunuz çaça balığı sofradan çok bir endüstriyel balıktır. Bu balığımız daha çok yetiştiricilikte kullanılan balık yemi, balık unu, balık yağı gibi fabrikalarımıza satışı gerçekleşiyor. Burada hem 42 bin 800 ton avcılıktan aynı zamanda 10 bin 800 tonda yetiştiricilikten balıklarımız vardır. Başta bu yetiştirdiğimiz balıkları ve avcılıktan almış olduğumuz balıkları Japonya, Kore, Çin başta olmak üzere Avrupa ülkelerine de ihracatını gerçekleştiriyoruz. Toplamda Samsun’umuza 35 milyon bir girdi sağlanmaktadır. Denizlerimizde toplamda 496 tane teknemiz var. İç sularımıza baktığımızda 121 tane teknemiz var. Bu teknelerimiz 172 tanesi 12 metre üzerinde olan teknelerimizdir. Ben tüm balıkçılarımıza bereketli bir sezon diliyorum" dedi.

Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç ise, "Bu sene iyi şeyler bekliyoruz. Havalar güzel gitti. Şuan havalar biraz sıcak ama 15-20 gün sonra daha iyi olacağını bekliyoruz. Denizde balık boldur. Bu senenin iyi geçeceğine inanıyoruz. Palamut, hamsi, istavrit, çinekop olmasını bekliyoruz. Çaça yörenin kendi balığıdır. Bu yeni sezon hepimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Törene ayrıca Samsun Vali Yardımcı Mehmet Aktaş, Canik Kaymakamı Mahmut Halal, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Bahadır, eski Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek, eski İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok ve balıkçılar katıldı.

KOCAELİ

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, kıyıda toplanan yüzlerce kişinin alkışları ve havai fişekler eşliğinde denize açılarak "Vira Bismillah" dedi. Balıkçılar, gece saat 00.00 itibarıyla ağlarını denize bırakacak.

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi Ereğli sahilindeki limanda bulunan tekneler, bu gece dolacak av yasağı öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Balıkçılar, dualar eşliğinde Marmara Denizi ve Ege Denizi’ne uğurlandı. Ereğli Limanı'nda düzenlenen törende balıkçılar, gece saat 00.00’da sona erecek av yasağı öncesinde dualar ederek av sezonunun bereketli geçmesini diledi. Limana toplanan yüzlerce vatandaş, av sezonu için denize açılan balıkçıları alkışlar ve dualarla yolcu etti. Balıkçılar için sahilde havai fişek gösterisi yapıldı. Ereğli’ye balıkçıları uğurlamaya Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da anonsla tüm balıkçılara şans diledi.



Balıkçıları uğurlamadan önce konuşma yapan Başkan Büyükakın, “Her sene Ağustos bitip Eylül başladığında balıkçılar arasındaki en büyük heyecan bu oluyor. Av yasağı boyunca büyük hazırlıklarla denize hazırlanıyorlar ve bugünü iple çekiyorlar. Bugün de bereket dualarıyla uğurlanıyorlar. Az önce de dualarını edip bereketli bir sezon diledik. Allah bol bereketli bir sezon nasip etsin. Kazançlar bol, bahtları açık olsun” dedi.







Balıklandırmak için ellerinden geleni yaptıklarını ve yakında da Körfez’de dip temizliğine başlayacaklarını belirten Büyükakın, “Bir yandan balıklandırmaya bir yandan denizi temizlemeye devam ediyoruz. Avrupa’nın en büyük projesi olan Körfez’in dibinde biriken çamuru temizleme konusunda Cumhurbaşkanımızın önderliğinde projeyi başlatacağız. Önümüzdeki günlerde bütün işlemlerin tamamlanmasının ardından faaliyete başlayacağız. Çok değerli bir proje. Özellikle azot ve fosforun deniz ortamından uzaklaştırılması müsilajla mücadele açısından da çok kıymetli. Denizin oksijen seviyesinin yükselmesi açısından çok kıymetli” ifadelerini kullandı.



Gemisiyle yola çıkan ve sezonu açan balıkçı Emin Eski ise, “Rızık Allah’tan. Allah ne verirse onu tutmaya çalışacağız. Yaşayıp göreceğiz. Bu sene Karadeniz’de palamut bol gözüküyor. Marmara’da ise hamsi gözüküyor ama henüz büyümedi. İlerleyen zamanda büyürse ondan bir ümidimiz var. Buradan Tuzla ve Çınarcık’a doğru gideceğiz sonra balığın durumuna göre hareket edeceğiz. Kendimiz de bilemiyoruz net rotamızı. Duruma göre hareket edeceğiz” diye konuştu.

TRABZON

Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Akçakale Limanı'nda 2022-2023 sezonu için tören düzenlendi. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı SG Yarbay Ömer Harun Özkaynak, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Cahit Gülbay, davetliler ve balıkçıların katıldığı törende Trabzon İl Müftüsü Osman Aydın yeni sezonun bereketli geçmesi için dua etti.

Trabzon'da yaklaşık bin tane balıkçı teknesi olduğunu belirten Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, "Dualar yapıldı. 1 Eylül itibariyle 'Vira Bismillah' diyerek balıkçılarımızın av sezonu başlamış olacak. Trabzon balıkçılığı ile bilinen bir şehir. Şehrimizde bine yakın irili, ufaklı balıkçı teknemiz mevcut. Bu akşam itibariyle bu teknelerimizin hepsi inşallah sezona başlayacak. Bu yıl Trabzon için çok güzel bir yıl. Herşeyin bol olduğu bir sezonu geçiriyoruz. Turizmde de aynı bollukları yaşadık. Tarımda da aynı bollukları yaşadık. Ben inanıyorum ki inşallah deniz ürünlerinde de, avcılıkta, balıkçılıkta güzel bir sezon geçecek. Allah bereketli kılsın" ifadelerini kullandı.

Törenin ardından balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek ağları denizle buluşturdu.

AYDIN

Av yasağının sona ermesi dolayısıyla balıkçılar barınağında tören düzenlendi. Törene Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası İlçe Tarım Müdürü Gürsel Doğan, Aydın Su Ürünleri Kooperatifi Birliği Başkanı Özgür Atacan, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Atak, askeri mülki amirleri ve protokol katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan törende günün anlam ve önemine değinen konuşmalar yapıldı, bereketli bir av sezonu temennisinde bulunuldu.







Kuşadası İlçe Tarım Müdürü Gürsel Doğan, "İlçemiz genelinde 190 adet balıkçı gemisi bulunmaktadır. 2022 yılı içerisinde geleneksel kıyı balıkçılığı desteklenmesinden 94 balıkçı gemisi yararlanmış olup ilçemiz balıkçılar tarafından geçtiğimiz av sezonunda yaklaşık olarak 2 bin 712 ton balık avlamıştır” diye konuştu.



Kaymakam Yücel de, bereketli hayırlı bir yıl olmasını diledi, avlanması yasak olan balıklar konusunda hassasiyet beklediğini söyledi. Konuşmalarından ardından Alibey balıkçı teknesi "Vira Bismillah" denilerek bereketli bir yıl olması dilekleri ve dualarla balığa uğurlandı.

MUĞLA

Denizlerde av yasağının gece yarısı sona ermesiyle birlikte Muğla'da da balıkçılar denize açıldı. Bu kapsamda, Bodrum Gündoğan Balıkçı Barınağında bir dizi etkinlik düzenlendi. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe Bodrum Kaymakam Vekili ve Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Türkiye Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Ramazan Özkaya, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Binbaşı Koray Kemiksiz, İlçe Tarım Müdürü Durmuş Çakır, Ak Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen, balıkçılar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sezonun açılış etkinliğinde deniz dibi temizliği yapıldı, denize 25 bin yavru çipura bırakıldı.







Balık ekmek ikramı yapılan programda halk oyunları gösterileri sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından konuşmalar yapıldı. Daha sonra etkinlikte balık mezattı yapıldı. Konuşmaların ardından, sezonun açılışı dolayısıyla pasta kesildi. Bununla birlikte protokol üyeleri, balıkçılara belgelerini takdim ederek nazar boncuğu hediye etti. Dualar eşliğinde protokol üyeleri kurdele keserek, bereketli biz sezon diledi. Etkinlik kapsamında protokol tarafından ağlara marka takıldı. Hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar ilk ağlarını atmak üzere denize açılarak 'Vira bismillah' dedi. O anlar dron ile havadan görüntülendi.



'AV SEZONU BEKETLİ OLSUN'



Av sezonun bereketli olmasını dileyen Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, "Bir balıkçının ekmek teknesinin ne olduğunu son derece iyi bilen sizlerden bir kardeşinizim. Biz il müdürlüğü olarak bu denizlerin temiz ve bereketli olması, sürdürülebilir su ürünleri avcılığı ve gelecek kuşaklara bırakabilmek için sürekli çalışma içerisindeyiz. Bölgemize Türkiye’nin çeşitli illerinden amatör balıkçılar geliyor. Bölgemize gelen dostlarımız lütfen atıklarını denize atmasın. Av sezonumuzun bereketli, bolluk içinde olması ve kazasız belasız devam etmesini diliyorum. Vira bismillah diyorum, hayırlı uğurlu olsun" dedi.



'350 BİN KİŞİ EKMEK YİYOR'



Türkiye Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Ramazan Özkaya, balıkçılığın ekonomiye katkısi ile ilgili bilgiler verdi, "15 Nisan’da yasağa giren balıkçılığımız bugün Gündoğan’da sezonu açmış olacağız. Denizlerimizde 18 bin 796 tekneyle balıkçılık yapan balıkçılarımız yılda 328 bin ton balık yakalayıp Türkiye’ye 1,5 milyar dolarlık liralık ihracat yaparak ekonomiye katkı sağlamaktadırlar. Dolaylı olarak 350 bin kişi bu sektörden ekmek yemektedir” diye konuştu.



'DOĞA PLASTİK ŞİŞEYİ 250 SENEDE YOK EDİYOR'



Etkinlikte konuşan Bodrum Kaymakam Vekili ve Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, "Balıkçılık anlamında önemli bir gün. Av yasağının son günündeyiz. Balıkçılık bugün başlamayan yüz yıllardır devam eden bir uğraştan bahsediyoruz. 250 sene sonra balıkçılık yine yapılacak biz olmayacağız, tek olacak olan plastik şişeler. Çünkü doğa onları 250 senede yok ediyor. Özellikle deniz temizliği konusunda daha titiz, daha duyarlı olmanızı rica ediyorum” dedi.



Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise balıkçılığın yüz yıllardan beri yapıldığını belirterek, "Binlerce yıldır denizcilik kültürüyle yoğrulmuş bu topraklarda bu denizlerde yaşayan sevgili balıkçılarımızın yanındayız. Bu topraklar binlerce yıldır binlerce denizci yetiştirmiş. Bugün balıkçılarımızın bayram günü. Önümüzdeki sezonda avları daha bolsun, bizlere güzel balıklar getirsinler. Her zaman kazasız belasız bir av sezonu diliyoruz” diye konuştu.

ORDU

Ordu’nun Fatsa ilçesinde hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, “Vira Bismillah” diyerek limandan denize açıldı. Dualar eşliğinde uğurlanan balıkçılar bu palamut açısından verimli geçeceğini söyledi.

Balıkçılar hasret kaldıkları mavi sulara av yasağının kalkması ile bu gece itibarıyla kavuştu. Sezonun başlaması dolayısıyla Fatsa ilçesinde bulunan Yalıköy Mahallesi’ndeki balıkçı barınağında tören düzenlendi. Balıkçıların sağ salim denize açılıp dönmesi için dua edilen törene balıkçıların aileleri katıldı. Fatsalı balıkçılar bu yıl palamut avının çok olacağını söyleyerek Türkiye’ye bol balık yedireceklerini belirtti.



Tayfaları ile 7 aylık uzun bir sürecin kendilerini beklediklerini söyleyen Ordulu Balıkçı Mustafa Mollaoğlu, “Tüm hazırlıklarımızı tamamlayarak vira bismillah dedik. Uzun süren bakımlar sonrası denize açılıyoruz. Yeni sezonda bol balık avlayacağız. Bu yıl verimli bir dönem olacak. 30-40 yıl sonranın en bol palamut avını bu yıl görmeyi umuyoruz. Vatandaşımız balık yesin ve sağlıklı yaşayarak ilaç kullanmasın. Bu yıl palamut şov yapağız, tüm ülkemize duyurulur. Balıkçılık zor meslek ve yedi buçuk ay evimizden ayrılıyoruz. Hava şartları ve fırtına ile mücadele edeceğiz. Ailemizin geçimi için o kötü şartlarda çalışacağız. Vatandaşlarımızdan isteğim bol balık tüketsinler” diye konuştu