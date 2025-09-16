AUZEF harf notları açıklandı mı? AUZEF harf notları nasıl öğrenilir?

Haberin Devamı

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri için harf notları, akademik dönemlerinin en çok merak edilen ve sonucunu görmek istedikleri aşamadır. Bu notlar, öğrencinin bir dersteki başarısını nihai olarak gösteren ve o dersi geçip geçemediğini belirleyen en önemli göstergedir. Öğrenciler, sınavlardan aldıkları ham puanların harf notu karşılığını öğrenerek dönem sonuçlarını değerlendirebilir ve transkriptlerine işlenecek notları görebilirler. Peki, bu kritik öneme sahip AUZEF harf notları hakkında merak edilenler nelerdir?

AUZEF harf notları, öğrencinin bir dersin final/bütünleme sınavından ve varsa diğer değerlendirmelerden (vize, ödev, quiz gibi) aldığı puanların hesaplanmasıyla elde edilen başarı puanının bir harf karşılığıdır. Bu sistem, öğrencinin dersteki mutlak başarısını standart bir ölçeğe oturtarak, geçme (AA, BA, BB, CB, CC) veya kalma (CD, DC, DD, FD, FF) durumunu objektif bir şekilde belirler. Örneğin, genel olarak 90-100 puan aralığı "AA" notuna karşılık gelir ve bu, en yüksek başarı notudur. "FF" ise 0-49 puan aralığını temsil eder ve dersten kalındığını gösterir. Bu notlar, öğrencinin akademik ortalamasını (GANO) hesaplamak için de kullanılır.

AUZEF harf notları, her dönem sonunda yapılan final sınavlarının ve bütünleme sınavlarının ardından, fakültenin akademik takviminde belirtilen tarihlerde ilan edilir. Her dönem için notların açıklanma tarihi değişiklik gösterebilir. Öğrenciler, harf notlarının açıklanıp açıklanmadığını öğrenmek için resmi İstanbul Üniversitesi AKSİS sistemini (https://aksis.istanbul.edu.tr/) düzenli olarak kontrol etmelidir.

Sisteme, T.C. Kimlik Numarası veya öğrenci numarası ile şifre girilerek erişim sağlanır. Şifre unutulması durumunda "Şifremi Unuttum" seçeneği kullanılarak yeni şifre alınabilir veya e-Devlet kimlik bilgileriyle doğrudan giriş yapılabilir. Notlar açıklandığında, sistem üzerinden not görüntüleme sekmesinden tüm derslerin harf notları ve dönem sonu ortalaması görülebilir.