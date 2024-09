Atlar bukez satış için yarıştı! Şampiyon adayları yeni yuvalarına uğurlandı

Yarış camiasının heyecanla beklediği “2024 Sonbahar İdmanda Elit 2 Yaşlı Safkan İngiliz Tay Satışı Etkinliği” at yarışları oyunlarında Türkiye’nin ilk yasal sanal bayisi olan Hipodrom.com ana sponsorluğunda Veliefendi Padok Alanı’nda gerçekleşti. TYAYSD ve SİAYSD iş birliği ile düzenlenen etkinlikte, açık artırmaya katılan 30 safkan İngiliz tayından 3 tanesi, yeni sahibine kavuştu. Türkiye’deki çiftliklerde yetişecek olan taylar gelecekte Türk at yarışı sporunda yerlerini alacak

BİRİNCİ NORTH PASHA

Nefes kesen bir mücadelenin yaşandığı açık artırmada 32 numara ile etkinliğe katılan North Pasha 4,5 milyon TL ile organizasyonun en yüksek satış bedeliyle yeni sahibine kavuştu. 7 numara ile etkinliğe katılan Vermithrax 4 milyon TL, 29 numara ile etkinliğe katılan The Snake Pit ise 1 milyon TL satış bedeliyle sahip değiştirdi.

EN YÜKSEK FİYAT 7.5 MİLYON

Açık artırmanın dikkat çeken anlarından biri de 34 numara ile etkinliğe katılan Perfect Sunset’in 7,5 milyon TL ile en yüksek teklif almasıydı. Ancak, teklif muhammen bedelin altında kaldığı için satış gerçekleşmedi. Bu durum, İngiliz Safkan Tay Satışı organizasyonları arasında en yüksek teklif olarak kayıtlara geçti.

TÜRK ATÇILIĞINA DEĞER KATACAK

Hipodrom.com Genel Müdürü Ersin Erdem, etkinliğin ana destekçisi olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek “Tayların ülkemizdeki çiftliklerde yetiştirilmiş olması, atçılık açısından ülkemize değer kazandıracaktır. İnanıyorum ki; bugün yeni sahiplerine kavuşan taylar, gelecekte Türk atçılığının göğsünü kabartan yeni başarılara imza atacak. Hipodrom.com olarak biz de at yarışı sporunun gelişmesi için daima desteğimizi sürdüreceğiz.’’ dedi.

YENİ PROJELER YOLDA

Hipodrom.com Genel Müdür Yardımcısı Emre Kokkaya da Türk atçılığının gelişimine destek vermeyi sürdüreceklerini kaydederek “Türkiye hipodromlarına kıymetli atların kazandırılması ve aynı zamanda bu sporu icra edecek yetenekli jokeylerin yetişmesi için önümüzdeki dönemde de birçok projeyi hayata geçireceğiz.’’ diye konuştu.

BAHTLARI AÇIK OLSUN

Etkinliğe katılan TAY TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Cantınaz da birçok yeni at sahibini, yetiştiriciyi ve at severi sektöre kazandırmak adına etkinliği önemli bulduğunu belirterek “Atçılık camiasında bizim çok sevdiğimiz bir sözümüz vardır. ‘At Koşar, Baht Kazanır.’ deriz. At satın alan herkesin bahtı açık olsun diyorum.” ifadelerini kullandı.

