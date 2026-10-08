Atilla Taş'ın kızı hayatını kaybetti! 14. kattan düşerek can verdi

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Çeşmeli Mahallesi'nde bulunan Liparis 5 Tatil Sitesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, apartmanın 14. katından henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede siteye ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Sezen Taş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan ekiplerin incelemesinin ardından Taş'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Sezen Taş'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Olayın nasıl meydana geldiğinin yürütülen inceleme ve soruşturmanın ardından netlik kazanacağı bildirildi.