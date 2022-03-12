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GündemAtatürk'ün heykelini bin liraya satıp, 250'şer lira paylaşmışlar!
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Atatürk'ün heykelini bin liraya satıp, 250'şer lira paylaşmışlar!

Isparta Gökçay mesirelik alanında, Atatürk'ün tunç heykelini çalıp hurdacıya satan 4 belediye personelinin, heykeli belediyeye ait depoda parçalayıp, sattığı ortaya çıktı. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, biri şef, 4 belediye personelinin heykeli bin liraya hurdacı satıp 250'şer lira paylaştığını söyledi.

12.03.2022 - 17:49 | | Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)
Atatürk'ün heykelini bin liraya satıp, 250'şer lira paylaşmışlar!

Isparta Belediyesi tarafından Gökçay mesirelik alanına yaptırılan 139,5 kiloluk tunçtan Atatürk heykelinin önceki gece yerinde olmadığını fark eden belediye personeli, polise haber verdi. Ekipler, şüphelilerin yakalanması için Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte çalışma başlattı. Heykeli çaldığı belirlenen Isparta Belediyesi'nde görevli A.D., O.Ş., M.A. ve A.İ.K., dün gözaltına alındı.

Şüphelilerin heykeli parçaladıktan sonra hurdacıya sattıkları tespit edildi. Heykeli satın aldığı belirlenen 2 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerden A.İ.K, A.D, O.Ş. ve M.A. tutuklandı. Heykeli satın alanlar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BELEDİYE DEPOSUNDA PARÇALAMIŞLAR

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Atatürk'ün heykelinin çalınarak parçalanıp hurdacıya satılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Atatürk'ün oturur vaziyette yanında da bir kız çocuğunun bulunduğu tunçtan heykelin çalınmasının ortaya çıkmasından sonra polisin kamera kayıtlarını izleyerek suçluları bulduğunu anlatan Başdeğirmen, "4 kişi de bizim belediye personelimiz. Biri o bölgenin şefi 3'ü de çalışanımız. Heykeli alıp, bizim depomuza götürüyorlar. Orada heykeli parçalıyorlar. Parça halinde götürüp, hurda ticareti yapan firmaya bin liraya satıyorlar. 4'ü 250'şer lira paylaşıyorlar. Hurdacı da Denizli'ye satmış. Denizli'den iade edildi. Aynı ölçülerle yeniden yapılması için görüşme yapacağız. Çalışanların işlerine son verilecek. Çalışanlarımızdan biri 25 senedir çalışıyordu" dedi.

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