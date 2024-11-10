Atatürk'ü mücadelesinde yalnız bırakmayan silah arkadaşları

Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir, Ermenilere karşı büyük bir zafer kazandı, Kars ve çevresindeki bölgelerin Türkiye’ye katılmasını sağladı.

Doğu sınırını güvence altına alarak Ankara Hükümeti’nin batıya odaklanmasını mümkün kıldı.

Fevzi Çakmak üstün hizmetleriyle mareşal oldu

Atatürk'ün silah arkadaşlarından Fevzi Çakmak da onu yalnız bırakmadı. Mart 1920'de Anadolu'ya geçmesi Kurtuluş Savaşı'nın önemli bir dönüm noktası oldu.

Sakarya Meydan Muharebesi'ni Mustafa Kemal Atatük'le birlikte yönetti. Büyük Taarruz’un hazırlık aşamasında, taarruz stratejisinin ve saldırı planlarının yapılmasında etkin rol oynadı. Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nden sonra mareşallik rütbesine terfi ettirildi.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'ndaki yakın silah arkadaşlarından biri de Batı Cephesi Komutanı İsmet İnönü'ydü. İsmet Paşa, Batı Cephesi’nin başına getirilerek Yunan ordusuna karşı mücadele etti. 1'inci ve 2'inci İnönü Muharebeleri’ni zafere taşıdı.

Yunan kuvvetlerine karşı ilk direnişi Ali Fuat Cebesoy başlattı

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Ali Fuat Cebesoy, Harp Okulu yıllarından itibaren Mustafa Kemal’in arkadaşı oldu. Batı Anadolu’daki Kuva-yi Milliye birliklerini örgütledi. Yunan kuvvetlerine karşı ilk direnişi başlattı.

Mustafa Kemal Paşa Bandırma Vapuru ile Anadolu'ya geçtiği sırada yanında olan komutanlardan biri de Refet Bele'ydi. Sakarya Meydan Muharebesi’nde ordunun lojistik ihtiyaçlarının karşılanmasında büyük katkısı oldu.

Gazi'yi yalnız bırakmadılar

Fahrettin Altay de Süvari Kolordu Komutanı olarak Büyük Taarruz’a katıldı. Yunan kuvvetlerini İzmir’e kadar sürdü ve İzmir’in kurtuluşunda kritik bir rol oynadı.