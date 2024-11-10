Ata'ya hüzün mektupları 86 yıl sonra ortaya çıktı: Kalbimizde gömüldü, başka mezar istemez
Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 86. yıl dönümünde de yine özlemle anıyoruz. 10 Kasım 1938 günü Atatürk’ün ölüm haberini alan vatandaşlar, hissettikleri acıyı şiir ve mektuplarla dile getirdi, yayınlaması için Ankara Radyosu’na gönderdi. O dönem bir kenara kaldırılan bu satırlar, 86 yıl sonra kitap oldu... İşte bir milletin ulu önderini kaybetmenin acısını resmettiği dizeler...
• 10 Kasım 2024 - 07:18 • Son Güncelleme:
• 10 Kasım 2024 - 07:18 • Son Güncelleme: