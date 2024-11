Ata'ya hüzün mektupları 86 yıl sonra ortaya çıktı: Kalbimizde gömüldü, başka mezar istemez

KELİMELERLE RESMEDİLEN ACI

Nüket Aşkın da zaten bu duyguyu şöyle tarifliyor kitabında: “Şiirlerin ve mektupların tamamında ölümü kabullenemeyiş ve isyan vardı. Her birini okudukça bir liderin öldüğü gün nasıl ölümsüzleştiğini iliklerime kadar hissettim. Kelimelerle resmedilmeye çalışılan acı; her kelimeye, her satıra, her mısraya öylesine nüfuz etmişti ki feryatlar kulaklarımda yankılandı.”