Ata'ya hüzün mektupları 86 yıl sonra ortaya çıktı: Kalbimizde gömüldü, başka mezar istemez

O ANA HÜZÜNLÜ BİR YOLCULUK

O gün, Ankara Radyosu’na gönderilen şiir ve mektuplar bunlar. Yıllar sonra ortaya çıkan bu satırların yazarları arasında o yıllarda lise öğrencisi olan yazar Nezihe Araz’ın yanı sıra yazar, şair, araştırmacı Hüseyin Avni Ozan, Şeyh Said isyanında şehit düşen Yüzbaşı Akif Türkoğlu’nun Uşak Ortaokulu öğrencisi kızı Cahide Türkoğlu ve Atatürk ile aynı gün evladını kaybeden bir baba, Otomatik Telefon Müdürlüğü kaleminde görevli Kazım Cankaya da var. Günün radyo yöneticilerince üzerlerine, “okunamaz, basit, uygun değil, tekerleme gibi, çocukça...” gibi notlar düşülerek bir kenara kaldırılan bu 38 şiir ve mektup belki gerçekten öyleydi ama her bir sözcüğünün gözyaşı damlaları gibi döküldüğü de bir o kadar gerçekti.