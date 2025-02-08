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Ataşehir'de zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var

08.02.2025 - 07:05Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Ataşehir'de zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var

Ataşehir'de, meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında TEM Bağlantı Yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyolda seyir halinde olan 6 araç bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı kontrollerde 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken yaralı 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Meydana gelen zincirleme trafik kazası sonrasında bir süre trafiğe kapanan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yeniden açılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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