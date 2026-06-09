Ataşehir'de mobilya imalathanesi yandı: İtfaiye güçlükle söndürdü

Yangın, saat 20.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Aydın Sokak'ta bulunan 2 katlı mobilya imalathanesinde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek imalathanenin arka kısmındaki depoya sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

Alevler, itfaiye tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangın nedeniyle imalathanede hasar oluşurken, binanın depo kısmının arka girişinden giren itfaiye görevlileri ile çevredekiler, bazı eşyaları dışarıya çıkardı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.