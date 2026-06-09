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Ataşehir'de mobilya imalathanesi yandı: İtfaiye güçlükle söndürdü

09.06.2026 - 09:44Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
Ataşehir'de mobilya imalathanesi yandı: İtfaiye güçlükle söndürdü

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde mobilya imalathanesinde yangın çıktı. İtfaiyenin güçlükle müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Aydın Sokak'ta bulunan 2 katlı mobilya imalathanesinde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek imalathanenin arka kısmındaki depoya sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

Ataşehirde mobilya imalathanesi yandı: İtfaiye güçlükle söndürdü

Alevler, itfaiye tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangın nedeniyle imalathanede hasar oluşurken, binanın depo kısmının arka girişinden giren itfaiye görevlileri ile çevredekiler, bazı eşyaları dışarıya çıkardı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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