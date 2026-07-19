YKS AÇIKLANDI MI? YKS ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları açıklanma tarihi öne çekildi mi?
YKS açıklandı mı? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuç tarihi değişti mi? ÖSYM YKS sonuçlarını erken açıklayacak mı? TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılan milyonlarca üniversite adayının gündeminde aynı sorular yer alıyor. YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih, sonuç sorgulama süreci, başarı sıralamalarının ne zaman belli olacağı ve sonuç tarihinin öne çekilip çekilmediğine ilişkin son bilgiler merak ediliyor.
Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın heyecanla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları için geri sayım sürüyor. Sınav maratonunu geride bırakan adaylar, "YKS açıklandı mı?", "YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?", "YKS sonuç tarihi öne çekildi mi?" ve "YKS erken açıklanır mı?" sorularının yanıtını araştırıyor. Özellikle sosyal medyada ortaya atılan iddialar nedeniyle adaylar resmi açıklamalara odaklanırken, ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi sonuç tarihi konusunda en önemli kaynak olmayı sürdürüyor. İşte YKS'ye dair son dakika gelişmeleri...
YKS AÇIKLANDI MI?
2026 YKS sonuçları henüz açıklanmadı. TYT, AYT ve YDT oturumlarının ardından başlayan değerlendirme süreci devam ederken, adaylar puanlarını ve başarı sıralamalarını öğrenmek için sonuç ekranının erişime açılmasını bekliyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar puanlarını, başarı sıralamalarını, doğru ve yanlış sayılarını aynı anda görüntüleyebilecek.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre 2026 YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü açıklanacak.
Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sonuçları aynı gün içerisinde adayların erişimine açılacak. Sonuçların yayımlanmasının ardından üniversite tercih sürecine ilişkin takvim de netlik kazanacak.
YKS SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ ÖNE ÇEKİLDİ Mİ?
Adayların en çok merak ettiği konuların başında YKS sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağı geliyor.
Şu an itibarıyla ÖSYM tarafından YKS sonuç tarihinin öne çekildiğine ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Bu nedenle adayların resmi takvimde yer alan 22 Temmuz tarihini esas alması gerekiyor.
Geçmiş yıllarda bazı sınav sonuçlarının planlanandan önce açıklandığı görülse de YKS için erken açıklama yapılacağına dair doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Değerlendirme işlemlerinin beklenenden erken tamamlanması durumunda olası bir değişiklik yaşanabilir ancak bununla ilgili tek yetkili kurum ÖSYM olarak öne çıkıyor.
YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?
YKS sonuçları açıklandıktan sonra adaylar sonuç bilgilerine elektronik ortamda ulaşabilecek.
Sonuç sorgulama işlemleri sırasında adaylardan;
T.C. kimlik numarası,
ÖSYM aday şifresi,
bilgileri istenecek.
Basılı sonuç belgesi gönderilmeyecek. Tüm sonuç bilgileri dijital ortamda yayımlanacak.
YKS SONUÇ EKRANINDA HANGİ BİLGİLER YER ALACAK?
Sonuç ekranında adayların;
TYT puanları,
AYT puanları,
YDT puanları,
Yerleştirme puanları,
Başarı sıralamaları,
Test bazlı doğru ve yanlış cevap sayıları,
Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) etkisi yer alacak.
SONUÇLARIN ARDINDAN TERCİH SÜRECİ BAŞLAYACAK
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar için tercih dönemi başlayacak. ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu ile üniversite kontenjanları, taban puanlar ve tercih tarihleri netleşecek. Uzmanlar, tercih döneminde yalnızca puanların değil başarı sıralamalarının da dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.