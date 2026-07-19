YKS AÇIKLANDI MI? YKS ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları açıklanma tarihi öne çekildi mi?

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Adayların en çok merak ettiği konuların başında YKS sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağı geliyor.



Şu an itibarıyla ÖSYM tarafından YKS sonuç tarihinin öne çekildiğine ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Bu nedenle adayların resmi takvimde yer alan 22 Temmuz tarihini esas alması gerekiyor.



Geçmiş yıllarda bazı sınav sonuçlarının planlanandan önce açıklandığı görülse de YKS için erken açıklama yapılacağına dair doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Değerlendirme işlemlerinin beklenenden erken tamamlanması durumunda olası bir değişiklik yaşanabilir ancak bununla ilgili tek yetkili kurum ÖSYM olarak öne çıkıyor.