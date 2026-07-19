BUGÜN NE SINAVI VAR? 19 Temmuz Tarihinde Hangi Sınav Var? DGS Nedir? DGS Sınavı Kimleri Kapsıyor?

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Bugün ne sınavı var? 19 Temmuz tarihinde hangi sınav gerçekleştiriliyor? DGS nedir ve kimleri kapsıyor? DGS'ye kimler girebilir, DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılabilir? Ön lisans mezunlarının lisans eğitimine devam edebilmesi için büyük önem taşıyan Dikey Geçiş Sınavı (DGS), bugün binlerce adayın katılımıyla uygulanıyor. Üniversite eğitimini dört yıla tamamlamak isteyen adaylar sınav merkezlerine yönelirken, "Bugün hangi sınav var?", "DGS ne demek?", "DGS'nin amacı nedir?", "DGS kaç soru, kaç dakika?" ve "DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları da internet kullanıcıları tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İşte bu soruların kısa ve net cevapları...