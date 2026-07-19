BUGÜN NE SINAVI VAR? 19 Temmuz Tarihinde Hangi Sınav Var? DGS Nedir? DGS Sınavı Kimleri Kapsıyor?
Bugün ne sınavı var? 19 Temmuz tarihinde hangi sınav yapılıyor? DGS nedir, DGS'ye kimler girebilir, DGS sınavı ne işe yarıyor? Ön lisans mezunlarının lisans eğitimine geçiş yapabilmesi için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS), bugün binlerce adayın katılımıyla gerçekleştiriliyor. Özellikle "Bugün hangi sınav var?", "DGS kimleri kapsıyor?", "DGS kaç soru?", "DGS kaç dakika sürüyor?" ve "DGS sonucunda hangi bölümlere geçiş yapılabilir?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor.
Bugün ne sınavı var? 19 Temmuz tarihinde hangi sınav gerçekleştiriliyor? DGS nedir ve kimleri kapsıyor? DGS'ye kimler girebilir, DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılabilir? Ön lisans mezunlarının lisans eğitimine devam edebilmesi için büyük önem taşıyan Dikey Geçiş Sınavı (DGS), bugün binlerce adayın katılımıyla uygulanıyor. Üniversite eğitimini dört yıla tamamlamak isteyen adaylar sınav merkezlerine yönelirken, "Bugün hangi sınav var?", "DGS ne demek?", "DGS'nin amacı nedir?", "DGS kaç soru, kaç dakika?" ve "DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları da internet kullanıcıları tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İşte bu soruların kısa ve net cevapları...
19 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen en önemli merkezi sınavlardan biri Dikey Geçiş Sınavı (DGS) olarak öne çıkıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen DGS, iki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen adayların katıldığı kritik bir sınav niteliği taşıyor.
Binlerce aday bugün sınav merkezlerinde ter dökerken, DGS'nin yanı sıra hafta sonu sınav programı kapsamında bazı açık öğretim oturumları da uygulanıyor. Ancak günün en çok konuşulan ve merak edilen sınavı DGS olarak dikkat çekiyor.
DGS NEDİR?
DGS'nin açılımı Dikey Geçiş Sınavıdır. Her yıl ÖSYM tarafından uygulanan bu sınav, meslek yüksekokulları ve açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin dört yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor.
DGS sayesinde iki yıllık üniversite mezunları eğitim hayatlarına devam ederek lisans diploması alma fırsatı elde ediyor. Böylece adaylar hem akademik kariyerlerini geliştirebiliyor hem de iş hayatında daha fazla fırsata ulaşabiliyor.
DGS SINAVI KİMLERİ KAPSIYOR?
DGS;
Meslek yüksekokulu mezunlarını,
Açıköğretim ön lisans programı mezunlarını,
Mezuniyet aşamasında bulunan ön lisans öğrencilerini kapsıyor.
Ön lisans eğitimini tamamlayan adaylar, mezun oldukları programa uygun lisans bölümlerini tercih ederek eğitimlerini dört yıla tamamlayabiliyor.
Özellikle;
Bilgisayar Programcılığı,
Adalet,
Muhasebe,
Bankacılık ve Sigortacılık,
Çocuk Gelişimi,
Elektrik,
Elektronik Teknolojisi,
Makine,
İnşaat Teknolojisi,
Tıbbi Dokümantasyon,
Sağlık kurumlarıyla ilgili ön lisans programları gibi bölümlerin mezunları DGS aracılığıyla lisans programlarına geçiş yapabiliyor.
DGS BUGÜN SAAT KAÇTA BAŞLADI?
2026 Dikey Geçiş Sınavı bugün saat 10.15'te başladı.
ÖSYM kuralları gereği adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Bu nedenle adayların sınav merkezlerinde erken saatlerde hazır bulunmaları istendi.
DGS'DE KAÇ SORU SORULUYOR?
DGS'de toplam 100 soru bulunuyor.
Sınav;
50 sayısal soru,
50 sözel soru olmak üzere iki bölümden oluşuyor.
Sorular ezber bilgi yerine adayların mantık yürütme, yorumlama, analiz etme ve problem çözme becerilerini ölçmeye yönelik hazırlanıyor.
DGS SINAV SÜRESİ NE KADAR?
DGS'de adaylara toplam 135 dakika süre veriliyor.
Sınavın normal şartlarda 12.30 itibarıyla sona ermesi öngörülüyor. Özel durumu bulunan ve ek süre hakkı tanınan adaylar ise belirlenen kurallar kapsamında ilave süre kullanabiliyor.
DGS PUANI NASIL KULLANILIYOR?
Sınavın ardından adayların elde ettiği puanlar, ön lisans başarı puanı ile birlikte değerlendiriliyor.
DGS puanı sayesinde adaylar;
Mühendislik fakülteleri,
İşletme fakülteleri,
İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri,
Eğitim fakülteleri,
Sağlık bilimleri alanları,
Teknoloji ve uygulamalı bilimler programları gibi birçok lisans bölümüne geçiş yapma hakkı elde edebiliyor.