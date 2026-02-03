GAZETE VATAN ANA SAYFA
Ataşehir'de işçi konteynerinde yangın! Mermer atölyesi kül oldu

03.02.2026
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde yer alan bir mermer fabrikasında yangın çıktı.

Yangın, Ferhatpaşa Mahallesi 41. Sokak'ta bulunan mermer atölyesinin bahçesindeki prefabrik yapıda, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yapı içerisinde bulunan 2 kişi, yangını fark ederek kendi imkânlarıyla dışarı çıkmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken, prefabrik yapı kullanılamaz hale geldi.
Yangın sırasında dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekiplerince ambulansta oksijen desteği verildi.

