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Atama kararları yayınlandı! Türk Dil Kurumu Başkanlığı'na yeni isim

25.01.2025 - 02:24Güncellenme Tarihi:
Atama kararları yayınlandı! Türk Dil Kurumu Başkanlığı'na yeni isim

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Türk Dil Kurumu Başkanlığı'na Prof. Dr. Osman Mert, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne Kadir Çokçetin ve Türkiye'nin Nikaragua Büyükelçiliği'ne Nuri Kaya Bakkalbaşı atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Türk Dil Kurumu Başkanlığı'na Prof. Dr. Osman Mert, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne Kadir Çokçetin ve Türkiye'nin Nikaragua Büyükelçiliği'ne Nuri Kaya Bakkalbaşı atandı.

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