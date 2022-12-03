GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı
ABONE OL

Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

Bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

03.12.2022 - 01:30 | | ANKARA (İHA)
Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığına Muhittin Özdemir, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu İkinci Başkanlığına, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı Hayrettin Kurt atandı. Ticaret Bakanlığı Kastamonu Ticaret İl Müdürü Sefa Özata ise görevden alındı.

GÜNCEL HABERLER

İsveç, PKK'lı Mahmut Tat'ı Türkiye'ye iade etti

İsveç, PKK'lı Mahmut Tat'ı Türkiye'ye iade etti

Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

Zincir marketlerdeki gıda fiyatlarıyla ilgili açıklama! Palandöken: Kanunla sınırlandırılması gerekiyor

Zincir marketlerdeki gıda fiyatlarıyla ilgili açıklama! Palandöken: Kanunla sınırlandırılması gerekiyor