Atama kararları Resmi Gazete'de! 9 yeni isim atandı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları ile birlikte, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu yönetim kurulu üyeliklerine 9 isim atandı.

9 İSİM ATANDI

Atamalar 4982 sayılı Bilgi edinme hakkı kanunun 14'üncü maddesi gereğince yapılırken atanan isimler ise şu şekilde, “İbrahim Acarlı (Yargıtay), Ahmet Hüsrev Vural (Danıştay), Mahmut Koca (Ceza Hukuku), Engin Saygın (İdare Hukuku), Hasan Tahsin Fendoğlu (Anayasa Hukuku), Veli Küçük (Türkiye Barolar Birliği), Hayrettin Kurt (Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu İkinci Başkanı), İsmail Kurul (Devlet Denetleme Kurulu Üyesi), Hakan Öztatar (Adalet Bakanlığı)”

Ayrıca karar ile birlikte, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Alper Özkan, Tarım ve Orman Bakanlığı, 11'inci Bölge Müdürü Halim Özdemir, 9'uncu Bölge Müdürü Musa Kaya, 2'nci Bölge Müdürü Adil Şencan görevden alındı.