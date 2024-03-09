Atama kararları Resmi Gazete'de

Milli Savunma Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü'ne Cumhurbaşkanlığı kararı ile atamalar yapıldı.

Atamalar

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Lojistik Genel Müdürlüğüne Erbil Özdemir getirildi. Eski Lojistik Genel Müdürü Veysel Uyar'ın hangi göreve atanacağı henüz açıklanmadı.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünde açık olan Gaziantep Bölge Müdürlüğüne, Özcan Şahin atandı.