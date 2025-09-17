Ata tohumlarının ilk hasadı yapıldı! Vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak

Haberin Devamı

Körfez Belediyesi'nin, yerli tohumların korunması ve organik tarımın teşvik edilmesi amacıyla başlattığı proje kapsamında elde edilen ürünlerden tohum çıkarma ve kurutma süreci başlatıldı. İlçede tarım potansiyelini artırmak, çiftçileri yerli tohumla desteklemek ve organik üretimi yaygınlaştırmak amacıyla başlatılan proje, hem çevre köylerden hem de Bakanlık tarafından temin edilen ata tohumlarıyla yürütülüyor.

Proje kapsamında, elde edilen ata tohumları önce fide haline getirildi. Daha sonra Körfez Belediyesi'ne ait tarım uygulama alanına dikilen fideler, bakım süreçleri tamamlanarak eylül ayı itibariyle hasat edildi. Hasat edilen ürünler arasında biber, salatalık, fasulye, patlıcan gibi geleneksel ve besin değeri yüksek ürünler yer aldı. Tüm bu ürünlerden elde edilen yerli tohumlar, kurutulmak üzere özel alanlara alındı.

Kurutma işlemi tamamlandıktan sonra ise bu tohumlar, hem önümüzdeki sezon tekrar kullanılacak hem de vatandaşlarla paylaşılacak.



"Hem topraklarımızı koruyoruz hem de sağlıklı gıdaya erişimin önünü açıyoruz"

Açıklamalarda bulunan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Körfez Belediyesi olarak sadece bugünü değil, geleceği de düşünüyoruz. Ata Tohumu Yetiştiriciliği Projesi ile yerli ve milli tarımın en temel yapı taşı olan tohumlarımızı koruyor, çoğaltıyor ve yeniden toprakla buluşturuyoruz. Kimyasal ilaç ya da suni gübre kullanmadan tamamen doğal yöntemlerle üretim yapıyoruz. Bu sayede hem topraklarımızı koruyoruz hem de sağlıklı gıdaya erişimin önünü açıyoruz. Gelecek yıl bu tohumları çok daha geniş bir üretim alanına yaymayı ve çiftçilerimizle paylaşmayı hedefliyoruz. Körfez’de tarımsal dönüşüm başlıyor."



Organik tarım

Körfez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri de üretim sürecinde hiçbir kimyasal gübre veya ilaç kullanılmadığını, projenin tamamen organik tarım ilkelerine uygun yürütüldüğünü belirtti.

Haberin Devamı

Hasat edilen ürünlerden çıkarılan tohumlar, kurutma işlemi tamamlandıktan sonra gelecek yıl tekrar kullanılmak ve ilçe sakinlerine dağıtılmak üzere muhafaza altına alındı.