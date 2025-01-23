Asrın projesinin Ordu etabı tamam: Karadeniz-Akdeniz bağlantısı 6 saate indi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'in Enerji Bakanlığı döneminde 2008 yılında başlatılan, Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere tüm Anadolu'nun ekonomisini olumlu yönde etkileyecek olan asrın projesi sayesinde Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'in ticaret limanı olacak. 6 ili direkt, 50 ili dolaylı ilgilendiren 818 kilometrelik otoyol projesi ile Karadeniz ile Akdeniz bağlantısı 6 saate indi.

İthalat ve ihracat açısından önemli bir rol üstlenecek olan proje kapsamında, Karadeniz'in kapıları, İç Anadolu ve Akdeniz'e açılıyor. Ordu'dan, Akdeniz Bölgesi'ndeki illere kadar ulaşımı kolaylaştıran proje, Rusya, Gürcistan, Ukrayna gibi ülkelere de kent üzerinden ithalat ve ihracatta önemli rol de üstlenecek. Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun Ordu sınırları içerisinde 15 kilometre uzunluğunda 25 tek tip tünel, çok sayıda köprü ve 330 metre uzunluğunda 1 adet viyadük bulunuyor.



“Anadolu'yu Karadeniz ile buluşturuyor”

Altınordu Mahallesi Karaağaç Mahallesi Muhtarı Kadir Kır, “Yol, her şeyden önce Anadolu'yu Doğu ve Orta Karadeniz ile buluşturan bir nokta, Doğu Anadolu Bölgesi coğrafyasına da uzanıyor. Bölgemizde de bir sanayi yapılanması söz konusu. Burada ticari bir kazanım da olacak. Bu süreç içerisinde yolun önemi ön plana çıkıyor. Farklı illerden ticaret yapmak isteyen kişiler bu yol ile birlikte zaman ve yakıt tasarrufu yapacaklar. Yapılan hiçbir şeyin kötüsü olmaz, belki eksikleri olabilir ancak devletimizin bunu tamamlayacağına inanıyoruz. Bu bölgemiz için çok önemli bir yatırım, emeği geçenlerden Allah razı olsun” dedi.



“Yakıt ve zaman tasarrufu”

Yolun geçtiği güzergahın yakınında ikamet eden Osman Yılmaz, “Bu yol Karadeniz'i Anadolu'ya bağlıyor. Biz bu yoldan vatandaş olarak memnunuz. Yakıt ve zaman tasarrufu sağlıyor ayrıca trafik sıkışıklığı da olmuyor” diye konuştu.



“Ulaşımda büyük kolaylık”

Yıllarca kamyon ile uzun yol şoförü olarak çalışan Temel Kılıç, “Bu yolu yapanlardan Allah çok razı olsun. Biz zamanında bu yolun zahmetini çektik. Şu anda bazı eksikleri var ama onlar da bitecek. Ulaşım konusunda çok fazla tasarruf sağlanıyor. Bölgemiz için çok güzel oldu” ifadelerine yer verdi.



“Geçen yıllarda çok zorlandık, şimdi çok güzel”

Hasan Aktaş ise geçen yıllarda bu mevkide yol olmadığını, hastalarını dahi güçlükle taşıdıklarını, şimdi ise yapılan yol sayesinde ulaşım sıkıntısının ortadan kalktığını kaydetti.