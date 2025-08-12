Asrın felaketinin yerle bir ettiği Antakya devlet yatırımlarıyla yeniden hayat buluyor

Haberin Devamı

Asrın felaketinde yerle bir olan Hatay’da binlerce bina yerle bir olmuş ve kent merkezi boş araziye dönmüştü. Bölgede başlatılan ihya ve inşa çalışmaları kapsamında Antakya ilçesi; Kisecik, Dikmece, Alazı, Üçgedik, Anayazı, Karaali, Gülderen, Alahan, Serinyol Mahallerinde yüksek standartları karşılayacak şekilde yapımı devam eden tüm etaplarda önemli aşamalar kaydedildi. Hatay Valiliği ve Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), şehrin yeniden ayağa kalkması ve depremzedelerin güvenli konutlara kavuşması için il genelinde çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Devlet yatırımlarıyla hayata geçirilen Antakya TOKİ Konutları’nda bir yandan hak sahiplerine anahtarları teslim edilirken diğer yandan inşa çalışmaları da hızla devam ediyor. Yalnızca barınma değil, sosyal donatı alanlarıyla da modern bir yaşam alanı olarak şekillenen konut projeleri, depremzede vatandaşlar için umut oluyor.

HBB yetkilileri; devlet destekli projelere altyapı, ulaşım ve sosyal hizmetler alanında katkı sağladıklarını vurgulayarak tüm kurumlarla koordineli şekilde süreci yakından takip ettiklerini belirttiler.