Aslı Baş'ın öldürüldüğünü savunan babası: Güçlünün adaleti değil, adaletin gücünü istiyorum

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03 yılında düzenlenen 'Miss Model Of Turkey' yarışmasında birinci olan Aslı Baş, 21 Temmuz 2010'da saat 02.30 sıralarında, vurgun yediği için tekerlekli sandalye ile hayatını devam ettiren turizmci Ahmet Bayer'in Bodrum Yalıkavak'taki Club Flipper Tatil Köyü içindeki villasının, 6,5 metre yüksekliğindeki balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Aslı Baş'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma sonunda Ahmet Bayer ile oğulları Hakan (36) ve Volkan Bayer (34) hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu, yanlarında çalışan Murat Umirov (45) hakkında da 'delilleri karartmak ve ortadan kaldırmak' suçundan 7,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sevk edildikleri mahkemece tutuklanan kardeşlerden Volkan Bayer, daha sonra adli kontrol şartıyla salıverildi. Tutuklu yargılanan Hakan Bayer de 17 Ocak 2014'te serbest kaldı.

9,5 yılda 3 Cumhuriyet savcısı ile 3 mahkeme başkanının değiştiği davanın 15 Ocak 2020'de görülen 36'ncı duruşmasında, tutuksuz 4 sanığın beraatine karar verildi. Baba Mehmet Baş, davayı istinaf mahkemesine taşıdı. Başvuruda delillerin yok edilip, değiştirildiği vurgulandı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi, Aralık 2020'de kararı onadı. Bu kararın ardından Mehmet Baş, 2021 yılında dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 4 Şubat 2021 tarihinde davayı kayıt altına aldı.

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'KIZIM GERİ GELMEYECEK'

Aslı Baş'ın Antalya'da yaşayan babası Mehmet Baş, kızı için 14 yıldır hukuk mücadelesi verdiğini anlattı. Kızının öldürüldüğünü söyleyen Mehmet Baş, “Bizim amacımız davayı kazanmak ve suçluların cezalandırılması. Bu mücadeleyi verirken hiçbir zaman kızım geri gelmeyecek. Benim isteğim ülkemizde kadın cinayetlerinin sonlandırılması. Kadınlarımız, kızlarımız öldürülmesin. Adli ve kalıcı adaletin uygulanması için bu mücadeleyi vermek zorundayım. Kızlarımız, kadınlarımız öldürülmesin, analar, babalar ağlamasın, bunun için mücadele ediyorum. Güçlünün adaleti değil, adaletin, hukukun gücünü istiyorum" dedi.

'KARARIN BOZULMASINI BEKLİYORUZ'

Mehmet Baş'ın avukatı Semra Yıldız ise Aslı Baş için adalet aradıklarını belirtti. 4 Şubat 2021 tarihinde Yargıtay'a giden davanın hala mahkeme heyeti önüne gelmediğini açıklayan Yıldız, dosyanın bir an önce görülüp kararın bozulması, adaletin tesis edilmesini istedi. Yıldız, "Beraatla sonuçlanıp müvekkillerce temyiz edilen dosyanın bitip, bir an önce adaletin tesisinin sağlanması ve dosyanın yerel mahkemeye döndürülmesini istiyoruz. Sanıkların en ağır şekilde cezalandırılması için çaba sarf ediyoruz" dedi.

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