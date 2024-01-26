GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri MİT ve polisten ortak operasyon: 193 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
ABONE OL

MİT ve polisten ortak operasyon: 193 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Gaziantep'te MİT ve polis ekiplerinin ortak operasyon düzenlediği depoda 193 bin uyuşturucu hap ve 79 kilo 350 gram kimyasal madde ele geçirildi.

26.01.2024 - 09:59 | | GAZİANTEP, (DHA)
MİT ve polisten ortak operasyon: 193 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Kentte bir depoda uyuşturucu hap üretimi yapılarak piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine, MİT ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Savcılık kararıyla, uyuşturucu üretilen depoya MİT ve polis ekipleri, ortak operasyon düzenledi. Arama yapılan depoda; 193 bin uyuşturucu hap, uyuşturucu hap yapımında kullanıldığı değerlendirilen 79 kilo 350 gram kimyasal toz madde, 12 gram esrar, uyuşturucu hap yapımında kullanılan tablet pres makinesi, 2 pompalı tüfek, 94 kilo nargile tütünü, 40 kilo tütün ve 30 bin TL ele geçirildi. Suç unsurlarına el koyan ekipler, depodaki ismi açıklanmayan şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    GÜNCEL HABERLER

    Kar yağışı fena vuracak! Yeni soğuk hava dalgası geliyor, Meteoroloji açıkladı, İstanbul dahil 31 ilde alarm

    Kar yağışı fena vuracak! Yeni soğuk hava dalgası geliyor, Meteoroloji açıkladı, İstanbul dahil 31 ilde alarm

    Sahte araç kiralama sitesiyle 111 bin 400 liralık vurgun! Çok sayıda gözaltı var

    Sahte araç kiralama sitesiyle 111 bin 400 liralık vurgun! Çok sayıda gözaltı var

    Irak’ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

    Irak’ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi