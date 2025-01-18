Asla karıştırmamanız gereken 11 temizlik ürünü!

Yağ ve suyun karışmaması, bazı maddelerin birbiriyle karışmadığının basit bir örneği. Yağ ve su zararsız bir sonuç doğururken, özellikle temizlik ürünleri karıştırıldığında sağlığınız ve çevre için ciddi tehlikeler ortaya çıkabilir. İki ürünün karışımının (tehlikeli veya toksik olmasa bile) bir yüzey veya kumaş üzerinde nasıl bir etki yaratacağından emin olamazsınız.

Kir ve pislik çok inatçı olduğunda, onları temizlemek için birden fazla ürünü karıştırmak cazip gelebilir. Good Housekeeping Institute Ev Bakımı ve Temizlik Laboratuvarı'nın yönetici direktörü Carolyn Forté, "İnsanlar, genelde bir ürün işe yaradığında, başka bir ürünle karıştırmanın onu daha da etkili hale getireceğini düşünüyor" diyor. Ancak zorlu temizlik işleri için en etkili halı temizleyicileri, tuvalet temizleyicileri ve çok amaçlı spreyleri kullanmak gibi daha iyi yollar mevcut. Bu nedenle, kimyasal karışımlar yapmaya başlamadan önce laboratuvar uzmanlarının kesinlikle karıştırmamanız gerektiğini söylediği solüsyonlar, temizlik ürünleri ve diğer ev ürünlerinin listesine göz atmanız öneriliyor.

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