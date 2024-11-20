ASKİ duyurdu: Ankara'nın 310 günlük yetecek suyu kaldı

ASKİ'den yapılan açıklamaya göre; kurumun dijital sensörlerle online olarak anlık ölçüm yaptığı barajlarda 19 Kasım 2024 tarihinde gelen su miktarı 170 bin 638 metreküp olarak kaydedildi. Toplam abone sayısının şu anda 2 milyon 617 bin 797’ye ulaştığını belirten ASKİ’nin, güncel verilerine göre önümüzdeki süreçte hiç yağış olmaması halinde Ankara’nın yaklaşık 310 gün yetecek kadar suyu bulunuyor.

2023 yılının ekim ayında Ankara barajlarında toplam buharlaşma miktarı 2 milyon 638 bin 992 metreküp olurken, barajlara en az suyun 130 milyon metreküp ile 1992 yılında, en yüksek suyun ise 661 milyon metreküp ile 2023 yılında geldiği kaydedildi. Ankara'nın barajlarına 2024 yılının ocak ayında 161 milyon 341 bin 45, eylül ayında ise 13 milyon 581 bin 76 metreküp su geldiği kaydedildi.

ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, “Sınırlı su kaynaklarımızı verimli kullanmak adına suyumuzu tasarruflu tüketelim” çağrısında bulundu.