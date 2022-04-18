Askerlik yeri öğrenme! Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak 2022, mayıs askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Mayıs 2022 askerlik yerleri için yapılan sorgulaması başladı. Adaylar, e-Devlet üzerinden askerlik durum belgesi sorgulama işlemini yaparak hangi il ve ilçede görev yapacağını ve hangi tarihte askere gideceğini öğrenebilecek. Peki, Askerlik yerleri Mayıs 2022 açıklandı mı? Askerlik durum belgesi sorgulama ile mayıs askerlik yeri öğrenme…

MAYIS ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan takvim ile Mayıs 2022 askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre askerlik sınıflandırma sonuçları 29 Nisan 2022 tarihinden e-Devlet üzerinden yayınlanacak.

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MSB tarafından yapılan açıklamaya göre; Seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Nisan 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

Yükümlüler, sevk belgesinin alınabileceği tarihlerde;

e-Devlet'ten "Kovid-19" anketini dolduracaklar,

Anket sonrasında yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında "Kovid-19" testlerini yaptıracaklar,

Test sonucu negatif çıkanlar, sevk bitim tarihine kadar e-Devlet üzerinden veya askerlik şubesi başkanlıklarından sevk belgelerini alacaklar,

Sevk tarihi içerisinde test yaptırmasına rağmen sevk tarihini takip eden birinci ve ikinci gün içerisinde test sonucunun negatif olduğu tespit edilen yükümlüler, askerlik şubesi başkanlıklarınca birliklerine sevk edilecekler,

Test sonucu pozitif çıkanlar veya temaslı listesinde yer alanlar ile test tarihinden itibaren iki günlük süre içinde sevk evrakını almayanlar ve test sonucu (negatif olsa dahi) çıkmayan yükümlüler müteakip celp ve sevk döneminde sevke tabi tutulacaklar,

Sevk belgesini alanlar birliğine katılıncaya kadar Kovid-19 kapsamında Devlet kurumları tarafından duyurulan tüm tedbirlere uyacaklar, asker eğlencesi, uğurlaması vb. faaliyetleri icra etmeyecekler,

Sağlık kuruluşlarında gerekli testleri yaptırmayanlar askere sevk edilmeyecek ve haklarında bakaya işlemi yapılacaktır.

Yükümlüler birliğe katılış esnasında, sevk belgeleri ile birlikte e-Nabız üzerinden alacakları Kovid-19 aşı bilgilerinin yer aldığı aşı kartının çıktısını yanlarında bulunduracaklardır.

Kovid-19 salgını nedeniyle; bulaşma riskini ortadan kaldırmak ve teması en aza indirmek maksadıyla sevk sürecindeki tüm işlemler e-Devlet'ten yapılacak, zorunlu durumlar dışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacaktır.