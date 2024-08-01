Askerlik yeri belli olduktan sonra erteleme işlemi yaptırabilir miyim? Askerlik sınıflandırma sonucu açıklandıktan sonra ne yapılır, askerlik yeri açıklandıktan sonra tecil edilir mi?

Askerlik yeri açıklandıktan sonra tecil edilir, Askerlik yeri belli olduktan sonra erteleme işlemi yaptırabilir miyim? MSB tarafından açıklanacak askerlik yerleri merakla bekleniyor. Yeni dönemde askere gidecek olan adaylar gözlerini askerlik yerleri duyuru sayfasına yöneltti.

ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

MSB tarafından belirlenen seçim ve sınıflandırma sonuçlarının 2 Ağustos 2024 tarihinde açıklanması bekleniyor.

Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri şu şekilde belirlenmiştir:

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile er birinci grup=22 Ağustos 2024

Er ikinci grup 19 Eylül 2024

Er üçüncü grup= 17 Ekim 2024

ASKERLİK YERİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinden 10 gün önce E-Devletten veya askerlik şubesinden alabilirler.

ASKERLİK YERİ BELLİ OLDUKTAN SONRA ERTELEME İŞLEMİ YAPTIRABİLİR MİYİM?

Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödemesi de gerçekleştirilmektedir.

Askere sevk için çağrıldıkları halde;

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Kendisinin tutukluluğu veya hükümlülüğü,

Kendisinin herhangi bir sağlık kurumu raporuyla belgelendirilmiş istirahat gerektiren hastalığı,

Eşi veya ikinci derece dâhil kan/kayın hısımlarından birinin sağlık kurumu heyet raporuyla belgelendirilmiş hayati tehlike içinde olduklarını gösteren hastalığı,

Sevkten önceki veya sonraki on beş gün içinde eşinin, ikinci derece dâhil kan veya kayın hısımlarından birinin ölümü,

Sevkten önceki veya sonraki on beş gün içinde kendisi veya ikinci derece dâhil kan veya kayın hısımlarından birinin evlenmesi,

Sevkten önceki veya sonraki iki ay içinde çocuğunun doğması, nedeniyle sevkini yaptırmayanlar, bu mazeretlerini kanıtlayan belgeleri askerlik şubesinde bulundururlar.

Birinci fıkradaki yükümlülerden bakaya olanlara bu süreleri için idari para cezası uygulanmaz.

Birinci fıkranın (b) bendi kapsamındakiler istirahatleri bitiminde derhal sevk edilir. Diğer mazeret hallerinde ise ilgili yükümlüler mazeretlerinin bitimini takip eden ilk sınıflandırma döneminin ilk celp ve sevk dönemine bırakılırlar.

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Birinci fıkra kapsamında sevki geri bırakılanların Askeralma Yönetmeliğinin 49’uncu, 50’nci ve 51’inci maddeler kapsamındaki durumlar hariç ertelemeleri yapılmaz.

ASKERLİK YERİ AÇIKLANDIKTAN SONRA TECİL EDİLİR Mİ?

Askerlik kağıdı ve sınıflandırma yapıldıktan sonra tecil işlemi yaptıranlar var. Bu işlemin gerçekleşebilmesi için doğrudan askerlik şubesine başvuru yapılması gerekiyor. Şube, sunulan başvuruyu geçerli görürse bir sefere mahsus olmak üzere tecil işlemi yapabiliyor.