GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemAskerleri taşıyan servis midibüsü devrildi: 14 yaralı
HaberlerGündem Haberleri Askerleri taşıyan servis midibüsü devrildi: 14 yaralı
ABONE OL

Askerleri taşıyan servis midibüsü devrildi: 14 yaralı

Tekirdağ'da askeri personeli taşıyan servis midibüsü, otomobilin çarpması sonucu devrilerek metrelerce sürüklendi. Can pazarının yaşandığı kazada, 1'i ağır 14 askeri personel yaralandı.

16.11.2021 - 21:20 | | Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)
Askerleri taşıyan servis midibüsü devrildi: 14 yaralı

Kaza, saat 18.00 sıralarında Tekirdağ-Malkara karayolunun Seymenli Köprülü Kavşağı altında meydana geldi. Malkara yönüne giden Duygu A. yönetimindeki 34 EY 1258 plakalı otomobil, Beşiktepe Kışlasındaki askeri personeli iş çıkışı evlerine götüren Mehmet Ç.nin kullandığı 59 S 0147 plakalı midibüsün sol arka kısmına hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan midibüs, köprü altına doğru sürüklenip yan yattı. Devrilen minibüste bulunan askeri personelden 14 kişi yaralandı. Can pazarının yaşandığı kazada midibüste bulunan askeri personel, yan yatan araçtan camları kırarak çıktı.

Askerleri taşıyan servis midibüsü devrildi: 14 yaralı



Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayında ambulans, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ile İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, hastanelere giderek, yaralıların durumları hakkında bilgi aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÜNCEL HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü

Elektrik faturalarında indirim! Milyonları ilgilendiriyor Meclis'e sunuldu...

Elektrik faturalarında indirim! Milyonları ilgilendiriyor Meclis'e sunuldu...

Koronavirüs tedavisiyle ilgili flaş gelişme! Başvuru yapıldı

Koronavirüs tedavisiyle ilgili flaş gelişme! Başvuru yapıldı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Koronavirüs tedavisiyle ilgili flaş gelişme! Başvuru yapıldı

Koronavirüs tedavisiyle ilgili flaş gelişme! Başvuru yapıldı

Sıradaki Haber
Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalar sona erdi!

Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalar sona erdi!

Sıradaki Haber
Borsa günü düşüşle tamamladı!

Borsa günü düşüşle tamamladı!

Sıradaki Haber
Emeklilikte Yaşa Takılanlar'da (EYT) son durum ne? EYT çıkacak mı? Bahçeli'nin EYT açıklaması ve EYT'de son gelişmeler!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'da (EYT) son durum ne? EYT çıkacak mı? Bahçeli'nin EYT açıklaması ve EYT'de son gelişmeler!

Sıradaki Haber