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Asiye'ye Pitbull saldırısı davasında 4 sanık için yeniden tutuklama kararı

Gaziantep'te, Pitbull cinsi 2 köpeğin Asiye Ateş'e (4) saldırmasına ilişkin davada tutuklu 4 sanığın tahliye kararına, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazını inceleyen Nöbetçi 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi.

22.02.2022 - 20:58 |
Asiye'ye Pitbull saldırısı davasında 4 sanık için yeniden tutuklama kararı

Kararın ardından gözaltına alınarak mahkemeye getirilen Mustafa Elibol, Mustafa Yiğit, Süheyla Kurçak ve Zeliha Can yeniden hakim karşısına çıktı. 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme heyeti, delillerin toplanmamış olması ve yaralanmanın boyutunu dikkate alarak, sanıkların tutuklanmalarına karar verdi. 4 sanık kararın ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.

 

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