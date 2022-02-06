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Aşılamada sıcak gelişme! Pazartesi gününden itibaren başlıyor, liste değişti: İstanbul, Ankara...

Aşılamada son dakika gelişmesi. Türkiye'de aşılama süreci tüm hızıyla sürerken yerli aşı olan Turkovac için yeni bir haber geldi. TURKOVAC, 7 Şubat tarihinden itibaren Başkent'te Ankara Şehir Hastanesine ek olarak 4 hastanede daha uygulanmaya başlıyor. İşte haberin detayları...

06.02.2022 - 23:15 | | İHA
Aşılamada sıcak gelişme! Pazartesi gününden itibaren başlıyor, liste değişti: İstanbul, Ankara...

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibi tarafından geliştirilen yerli inaktif korona virüs aşısı TURKOVAC, Başkent'te 7 Şubat Pazartesi itibariyle 4 hastanede daha uygulanmaya başlıyor. Hali hazırda Ankara Şehir Hastanesi'nde uygulanan TURKOVAC bu hastaneye ek olarak, Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi (EAH), Ankara EAH, Dışkapı EAH ve Gülhane EAH’de de uygulanmaya başlıyor. TURKOVAC aşısı için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ya da Alo 182'den randevunuzu alabilirsiniz.

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Turkovac aşı randevusu nasıl alınır?

Dileyen vatandaşlar ALO 182 hattını arayarak aşı randevusu oluşturabilirken, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız üzerinden de aşı randevusu alınabiliyor.

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