Asil Bostancı kimdir? Adanaspor Başkanı Asil Bostancı nereli, kaç çocuğu var?

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da başkanlığa Asil Bostancı'nın getirildiği bildirildi.

Turuncu-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, Adanaspor Yönetim Kurulu kararı ile başkanlığa Asil Bostancı'nın geldiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bostancı’nın liderliğinde Adanaspor olarak sportif başarılarımızı artırmayı ve taraftarlarımızla daha güçlü bir bağ kurmayı amaçlıyoruz. Bu vesileyle kulübümüze katkılarından dolayı önceki başkanımız Sayın Bayram Akgül'e de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yeni başkanımız Asil Bostancı’nın görev süresi boyunca kulübümüzün büyük başarılara imza atacağına olan inancımız tamdır."

Asil Bostancı kimdir?

Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın kızı İlknur Albayrak ile Asil Bostancı 2005 yılında evlenmiştir.



İş insanı Abdurrahim Albayrak'ın damadı olan Asil Bostancı, temizlik, güvenlik, yönetim ve sigorta sektörlerinde faaliyet gösteren Asil Grup adlı şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır.



20 Kasım 2022 tarihinde Asil Bostancı'nın oğlu Batuhan Bostancı 15 yaşında hayatını kaybettia

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