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Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Işıkhan noktayı koydu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, temmuz ayında asgari ücrete ara zam olmayacağını, baştan nasıl konuşulduysa öyle olacağını söyledi.

17.04.2024 - 11:49 |
Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Işıkhan noktayı koydu

Temmuz ayında asgari ücrete bir ara zam yapılacak mı? Milyonları merak ettiği soruya Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan cevap verdi. Geçtiğimiz Ocak ayında yapılan zamla birlikte 17 bin 2 liraya çıkan asgari ücrete ilişkin olarak ara zam olup olmayacağına ilişkin beklentilere yönelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamalarda bulundu.

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Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, asgari ücrete ara zam olmayacağını söyledi.

Işıkhan "Başta nasıl bir karar aldıysa şu an öyle devam edecek. En düşük emekli aylığı 10 bin TL. Temmuz ayında enflasyonlar ve sözleşmelerden kaynaklanan farklar emekli aylığına yansıtılacak. Asgari ücretle ilgili herhangi bir toplantı, ara zam düşünmüyoruz" dedi.

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