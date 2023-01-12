Asgari ücret kadar maaş ve sigorta! Askerliğini 6 ay uzatana 51 bin lira

Askerlik her Türk genci için vatani bir görev. 26 Haziran 2019’da yapılan değişiklikle zorunlu askerlik süresi erbaş ve erler için 6 aya inmişti. Bu süre yedek subay ve yedek astsubaylar için ise 12 ay. Bedelli yapanlar da 1 aylık temel askerlik eğitimini tamamlayarak, askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılıyor. Sistem, zorunlu 6 aylık vatani görevini tamamladıktan sonra süreyi uzatarak askeriyede para kazanma ve kariyer yapma imkanı da sağlıyor. Erbaş ve erlerden isteyen, terhise hak kazandığı tarihten itibaren askerliğini 6 ay daha uzattığında, uzatma döneminde en az asgari ücret kadar maaş veriliyor.

TERHİS SÜRESİNDEN SONRA

Ödemelerde asgari ücret zammı belirleyici oluyor. 31 Aralık’a kadar net ödenen tutar 5 bin 500 liraydı. 1 Ocak itibarıyla bu tutar yüzde 55 artışla 8 bin 500 liraya yükseldi. Askerliği uzatan er ve onbaşıya bu tutarda ödeme yapılıyor. Çavuşlarda ödeme bunun üstünde belirleniyor. Yani askerliğini uzatanların eline 6 ayda en az 51 bin lira geçiyor. Ayrıca ikinci 6 aylık dönemde sigorta primini de devlet ödüyor. Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır gibi illerdeki sınır (hudut) birliklerinde görev yapanlara ilave ödeme, görev tazminatı veriliyor.

KARİYER BASAMAKLARINDA İLERLEYEBİLİYOR

Erler 6+6 ay olmak üzere toplam 12 aylık (1 yıl) askerliğinin ardından eğer isterse sözleşmeli er olarak da müracaat edebiliyor. Bu durumda da ikinci 6 ay askerlik yaptığından ilk kez sözleşmeli er başvurusunda bulunacaklara göre mülakatta 100 üzerinden ilave 20 puan avantajı sağlanıyor. Mülakatı kazanıp sözleşmeli er olduğunda yine aynı kişi için arada uzman çavuş (uzman erbaş) alımı yapılacağı zaman, buna da başvurma hakkı doğuyor. Mülakatta başarılı olan sözleşmeli er, bu sefer sözleşmeli uzman erbaşlığa yükseliyor. Sözleşmeli uzman erbaşlığa devam ederken sınav açılırsa ve bu sınavı kazanırsa, sözleşmeli subaylığa geçiş yaparak daha da yükselebiliyor.

SAĞLANAN DIĞER HAKLAR NELER?

Askerliğini yapanlara ve yapmakta olanlara sağlanan diğer haklar ise şöyle:

* Muhtaç asker ailelerine yardım.

* Askeri öğrenci temininde ilave puan.

* Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) yaptığı konutların tahsisinde öncelik.

* Hizmette geçen süre içinde kamunun ve belediyelerin işlettiği deniz ve şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanma.

* Hizmette geçen süre içinde müze ve ören yeri gibi yerlerden ücretsiz yararlanma.

* İkinci altı ay askerlik yapanlar için hizmet borçlanmasına esas prim ödemelerinin devlet tarafından karşılanması.